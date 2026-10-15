Văn hóa, lịch sử Việt Nam ghi dấu ấn với khách quốc tế tại Frankfurt 2026

Hội sách Frankfurt 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 11.10 tại Đức, là dịp để ngành xuất bản TP.HCM giới thiệu sách Việt Nam, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế. Đoàn công tác đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với 36 đơn vị, tập đoàn xuất bản, đại diện bản quyền và tác giả quốc tế đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại sự kiện, gian hàng TP.HCM giới thiệu gần 100 tựa sách tiếng Anh và song ngữ, tập trung quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Các đối tác quốc tế chủ động trao đổi danh mục xuất bản phẩm, đề xuất hợp tác mua bán bản quyền ở nhiều lĩnh vực như sách giáo dục, văn học, sách thiếu nhi và tạp chí học thuật.

Gian hàng của TP.HCM tại Hội sách Frankfurt 2026 Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cung cấp

Bên cạnh hoạt động giao thương chuyên môn, trong hai ngày cuối mở cửa tự do cho công chúng, gian hàng TP.HCM đón gần 500 lượt khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm các xuất bản phẩm Việt Nam. Theo đoàn công tác, một số đối tác và tác giả nước ngoài cũng bày tỏ mong muốn đưa tác phẩm đến độc giả Việt Nam thông qua các nhà xuất bản trong nước.

Sách lịch sử, văn hóa Việt Nam thu hút đối tác quốc tế

Các công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được sự quan tâm của độc giả, học giả và giới nghiên cứu quốc tế tại gian hàng. Bên cạnh đó, sách về ẩm thực, cảnh quan và du lịch Việt Nam cũng thu hút các nhà xuất bản có nhu cầu khai thác bản quyền để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam đến độc giả nước ngoài.

Gian hàng TP.HCM thu hút khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cung cấp

Ở mảng sách thiếu nhi, các ấn phẩm song ngữ có hình thức minh họa sinh động, thiết kế gọn nhẹ được đón nhận tích cực. Đáng chú ý, đoàn công tác ghi nhận nhu cầu đối với sách âm thanh dành cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi và các bộ trò chơi tương tác giáo dục.

Một vấn đề khác được đặt ra là khả năng khai thác bản quyền nội dung trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu sử dụng dữ liệu nội dung phục vụ máy học mở ra hướng thương mại hóa mới cho ngành xuất bản, đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế bảo hộ bản quyền số.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết ngành xuất bản thành phố cần thay đổi cách tiếp cận tại các hội sách quốc tế, từ tập trung trưng bày tác phẩm sang kết hợp quảng bá nội dung với giới thiệu năng lực sản xuất, in ấn.

Theo ông, việc kết nối các doanh nghiệp in ấn quy mô lớn của thành phố, có hệ thống máy móc hiện đại, chứng chỉ xanh quốc tế và giá thành cạnh tranh, tại các sự kiện xuất bản quốc tế có thể góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm sản xuất xuất bản phẩm chất lượng cao của khu vực.



