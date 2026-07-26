Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại 'tọa độ lửa' Truông Bồn

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Đây là "tọa độ lửa" năm xưa, nơi 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống để giữ vững mạch máu giao thông Bắc - Nam. Đặc biệt là sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31.10.1968, chỉ vài giờ trước khi Mỹ ngừng ném bom miền Bắc.

Tại phần mộ tập thể và nhà tưởng niệm, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hương hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập dân tộc.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xúc động bên mộ tập thể 13 liệt sĩ TNXP ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trước đó, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn (xã Nam Đàn, Nghệ An), đoàn đại biểu T.Ư do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia tiên của Người.

Trước anh linh của vị lãnh tụ thiên tài, các đại biểu bày tỏ quyết tâm sắt đá tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ (98 tuổi, trú xã Nam Nghĩa, Nam Đàn). Mẹ có 11 người con, trong đó 5 người tham gia quân đội và 2 người đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của Mẹ. Bí thư T.Ư Đoàn khẳng định thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", biến lòng biết ơn thành hành động xung kích, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Tối cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác tham dự chương trình thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An).