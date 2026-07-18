Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Du lịch biển phải vươn tầm thế giới

Tối 17.7, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế" tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang).

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: KỲ NAM

Sự kiện do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, chính thức mở màn chuỗi hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch diễn ra từ nay đến tháng 8. Tham dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành cùng đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước.

Khẳng định vị thế du lịch biển Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá Khánh Hòa là vùng đất hội tụ nhiều giá trị tiêu biểu của biển, đảo Việt Nam với đường bờ biển dài, nhiều vịnh biển nổi tiếng thế giới, hệ sinh thái đa dạng cùng kho tàng di sản lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Theo Phó chủ tịch nước, với không gian phát triển mới, các cơ chế, chính sách đặc thù và khát vọng đổi mới, Khánh Hòa đang hội đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch biển chất lượng cao và cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng của đất nước. Sự phát triển của địa phương không chỉ tạo động lực cho khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Hình ảnh chủ đề Trường Sa được các nghệ sĩ tái hiện trong đêm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: KỲ NAM

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, trải qua hơn hai thập niên với 10 kỳ tổ chức, Festival Biển Khánh Hòa đã vượt ra khỏi khuôn khổ một lễ hội địa phương để trở thành sự kiện văn hóa, kinh tế và đối ngoại mang tầm quốc gia. Chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế" tiếp tục khẳng định khát vọng quảng bá văn hóa biển, đảo Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển và tăng cường hội nhập quốc tế.

Phó chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành và địa phương ven biển tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển; tiên phong chuyển đổi xanh, kết hợp hài hòa giữa khai thác và bảo tồn tài nguyên biển, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, cần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa biển; tạo sinh kế bền vững cho người dân, ngư dân vùng ven biển và hải đảo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển, đảo. Đồng thời lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển các ngành kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh.

Chương trình nghệ thuật tôn vinh các giá trị văn hóa Chăm, Raglai cùng nhiều làng nghề truyền thống của Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Phó chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm chất lượng cao, giàu bản sắc; tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế để đưa thương hiệu du lịch biển Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

Kỳ vọng mỗi người dân là một "đại sứ du lịch"

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết biển không chỉ là lợi thế tự nhiên mà còn là mạch nguồn của sự sống, văn hóa và khát vọng phát triển của địa phương.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, muốn hiểu Khánh Hòa phải bắt đầu từ biển, bởi biển đã kết nối các vùng đất từ Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh đến Vĩnh Hy, Cà Ná, hình thành không gian phát triển rộng lớn với gần 500 km bờ biển và hơn 200 hòn đảo.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng mỗi người dân sẽ là một "đại sứ du lịch" ẢNH: KỲ NAM

Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định Festival Biển Khánh Hòa không chỉ là ngày hội văn hóa - du lịch mà còn là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của xứ Trầm Hương, nơi hội tụ các di sản văn hóa Chăm, Raglai cùng nhiều làng nghề truyền thống. Trong đó, đặc khu Trường Sa luôn là phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của tỉnh Khánh Hòa và của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh Khánh Hòa xác định phát triển từ biển nhưng phải gắn với bảo tồn hệ sinh thái, gìn giữ màu xanh đại dương và phát triển bền vững. Biển sẽ tiếp tục là động lực phát triển du lịch, cảng biển, logistics, nuôi biển công nghệ cao và năng lượng, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời là trung tâm dịch vụ, du lịch và kinh tế biển có vị thế quốc tế.

Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn ca khúc truyền tải khát vọng đưa Khánh Hòa vươn tầm quốc tế ẢNH: KỲ NAM

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 11,9 triệu lượt khách, trong đó có hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, theo ông, thước đo của một điểm đến quốc tế không chỉ nằm ở số lượng du khách mà còn ở chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng và những trải nghiệm đủ sức níu chân du khách quay trở lại.

Lãnh đạo UBND tỉnh kỳ vọng mỗi người dân sẽ trở thành một "đại sứ du lịch", góp phần xây dựng hình ảnh Khánh Hòa thân thiện, văn minh, mến khách, để sau mỗi kỳ Festival Biển Khánh Hòa, những ký ức đẹp và cơ hội hợp tác tiếp tục được lan tỏa, đưa ngày càng nhiều du khách trở lại với vùng đất biển giàu bản sắc.