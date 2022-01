Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Tết sum vầy với công nhân Sóc Trăng

Ngày 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp (H.Châu Thành, Sóc Trăng).

Tham dự có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và 150 công nhân viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, cho biết trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp, nhà tài trợ trong và ngoài địa phương đã giúp cho công đoàn tỉnh Sóc Trăng có thêm nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo, khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần được vui tươi, đầm ấm, tạo sự gắn bó hơn nữa giữa người lao động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã trao 7.789 phần quà cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn do dịch Covid-19, từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nguồn xã hội hóa, tương đương số tiền 2,4 tỉ đồng.





Dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 200 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Sóc Trăng.

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các sư sãi chùa Sầm Rọng, chùa Mahatup (chùa Dơi) ở TP.Sóc Trăng…

Trước đó, ngày 18.1, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tỉnh Sóc Trăng 14 căn nhà tình nghĩa và 750 phần quà. Trong đó quà tặng gia đình chính sách 100 phần, do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tài trợ, trị giá 120 triệu đồng; Quà tặng nạn nhân chất độc da cam 100 phần, do T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ; Quà tặng hộ nghèo và hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gồm 350 phần do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trích từ nguồn Quỹ vì người nghèo T.Ư và Quỹ phòng, chống Covid-19 do T.Ư tài trợ cho Sóc Trăng với số tiền 420 triệu đồng…