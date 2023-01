Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm điều hành cục

Cụ thể, Bộ GTVT quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) trong thời gian ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vắng mặt tại đơn vị, phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký là 6.1.

Trước đó ngày 5.1, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Đặng Trần Khanh, Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới và Phạm Đức Ngọc, chuyên viên của phòng này, để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Liên quan vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK), chiều 5.1, cơ quan công an tiến hành khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ 12 đường D5 (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và tại 18 Phạm Hùng (P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).





Đây là quá trình điều tra mở rộng vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các TTĐK trên địa bàn: TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Bước đầu, công an xác định các trung tâm này đều có sai phạm. Nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, đã có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng “làm luật”. Các TTĐK đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.