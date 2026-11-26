Thứ nhất, ông Lê Mỹ Phong đề nghị IDP lấy chất lượng, uy tín, trách nhiệm với người học làm nền tảng hoạt động, đồng thời thực hiện nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ 2 là không ngừng nâng cao chất lượng khảo thí, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch và độ tin cậy của kết quả thi IELTS, cùng với đó chú trọng an ninh, an toàn, bảo mật đề thi và chủ động phòng ngừa gian lận tiêu cực, bảo vệ quyền lợi thí sinh.

Thứ 3 là chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn du học, cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực, khách quan về cơ sở giáo dục, chương trình và chi phí. Cuối cùng là tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, mở rộng cơ hội cho những nhóm đối tượng khác nhau...

Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), phát biểu tại sự kiện ngày 25.11 ẢNH: IDP

Dịp này, ông Lê Mỹ Phong cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của IDP Việt Nam suốt 30 năm qua, nhất là ở các lĩnh vực giáo dục, khảo thí và đánh giá.

"Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới và đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ngoại ngữ, chuyển đổi số... Bộ GD-ĐT luôn quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế, đổi mới quản lý và tạo môi trường thuận lợi, minh bạch nhằm phát huy các nguồn lực trong xã hội, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học...", ông Phong nói thêm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc IDP khu vực Việt Nam và Philippines, chia sẻ trong 30 năm đầu, IDP Việt Nam cùng các tổ chức giáo dục quốc tế, trường học, đối tác IELTS và trung tâm tiếng Anh, cơ quan chính phủ... mở ra những cánh cửa đến với nền giáo dục quốc tế. "Trong 30 năm tiếp theo, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành để giúp học sinh tìm thấy cánh cửa thực sự phù hợp", ông chia sẻ.

Bà Jane Li, Giám đốc IDP khu vực Đông Nam Á và Úc, chia sẻ thêm Việt Nam là một trong những thị trường năng động và quan trọng trong khu vực, nổi bật với khát vọng của thế hệ trẻ, sự đồng hành của các gia đình và sức mạnh của các mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

IDP là tổ chức giáo dục quốc tế được thành lập tại Úc năm 1969, hiện hoạt động tại hơn 60 quốc gia với hơn 6.500 nhân sự trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam. Đây cũng là đơn vị đồng sở hữu IELTS, bài kiểm tra năng lực tiếng Anh phục vụ mục đích học tập, làm việc và định cư, với hơn 2.000 điểm thi ở hơn 60 quốc gia.