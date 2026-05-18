Phố đêm 'chết yểu'

Sớm nở tối tàn

Tháng 4.2022, phố đi bộ tại P.Trường Vinh (Nghệ An) được vận hành thử nghiệm và chính thức khai trương vào tháng 5.2023 với 3 tuyến phố: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài. Phố đi bộ hoạt động vào tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, do UBND TP.Vinh (cũ) vận hành, với kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của du lịch đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm.



Phố đêm Cao Thắng đìu hiu sau một thời gian hoạt động, nay gần như đã đóng cửa ẢNH: Q.AN

Thời gian đầu, phố đi bộ này rất nhộn nhịp vì còn mới lạ. Nhưng rồi, chỉ sau một thời gian ngắn vận hành, lượng khách cứ giảm dần, có thời điểm rất đìu hiu.

"Tôi rất kỳ vọng vào phố đi bộ vì đó là điểm đến cuối tuần thú vị. Tuy nhiên, các hoạt động tại đây khá đơn điệu, ít được đổi mới, không tạo được sự hấp dẫn nên dễ nhàm chán. Không gian thiếu sự sôi động cần thiết, các gian hàng lần lượt đóng cửa khiến phố đi bộ không còn hấp dẫn", ông Phạm Đức Hiền, ngụ P.Trường Vinh, nhận xét.

Sự suy giảm lượng khách đến phố đi bộ kéo theo hệ lụy trực tiếp đối với hoạt động kinh doanh. Thời cao điểm, có hơn 200 hộ dân kinh doanh cố định và lưu động tham gia tại các phố này, hơn 1 năm sau, đã giảm chỉ còn khoảng 50%, sau đó thưa thớt.

Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, tháng 7.2025, phố đi bộ này phải đóng cửa vì không còn cơ quan nào vận hành.

Tương tự, năm 2019, UBND TP.Vinh (cũ) xây dựng phố đêm Cao Thắng (trước chợ Vinh) kỳ vọng tạo điểm nhấn không gian đô thị, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, tham quan cho cư dân và khách du lịch. Trước khi hoạt động, phố đêm này được đầu tư nhiều tỉ đồng nâng cấp hạ tầng, xây dựng cảnh quan. Ngoài 114 gian hàng phục vụ kinh doanh, nơi đây còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian.

Hạng mục nhạc nước tại phố đi bộ xuống cấp sau khi dừng hoạt động ẢNH: K.HOAN

Thế nhưng, sau những ngày đầu khai trương nhộn nhịp, phố đêm Cao Thắng cũng rơi vào tình cảnh đìu hiu, thưa thớt. Những mặt hàng được bày bán ở khu chợ đêm này không có gì đặc biệt khiến người dân và du khách thất vọng.

Sau đợt dịch Covid-19, chính quyền địa phương nỗ lực tìm cách phục hồi song vẫn không vực dậy tuyến phố đêm này. Đến nay, chỉ còn một số rất ít gian hàng bán quần áo của một số tiểu thương, nhưng sức mua cũng rất hạn chế.

Chưa có phương án phục hồi

Việc phố đi bộ dừng hoạt động khiến nhiều hạng mục đã được đầu tư phục vụ cho hoạt động vui chơi, mua sắm ban đêm rơi vào tình cảnh hư hỏng, xuống cấp.

Tại khu vực vườn hoa nghệ thuật, khu nhạc nước và các điểm check-in, nhiều tấm đá ốp bị bong tróc, nứt vỡ, xô lệch. Các hạng mục trang trí như bồn cây, tường bao, lan can cũng xuất hiện nứt, rêu mốc. Sự xuống cấp này không chỉ làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Theo một lãnh đạo P.Trường Vinh, do khó khăn về kinh phí và nhân lực, việc sửa chữa các hạng mục xuống cấp và vận hành trở lại phố đi bộ chưa thể thực hiện được.

"Hiện nay, khó khăn nhất là nguồn lực tài chính và con người để tổ chức các hoạt động sôi động, hấp dẫn cho phố đi bộ. Ngoài ra, lượng khách du lịch đến đây còn hạn chế, đặc biệt là khách lưu trú ban đêm, thêm vào đó thời tiết mưa nắng thất thường nên ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động ngoài trời", vị này nói.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND P.Trường Vinh, cho biết phường đang đề xuất tỉnh bố trí kinh phí để sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục bị xuống cấp. Ngoài ra, phường đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng xem xét việc chuyển giao công trình này về cho các đơn vị sở, ngành cấp tỉnh quản lý, vận hành để phát huy hiệu quả.