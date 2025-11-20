Phố đêm ở quận 4 cũ bất ngờ vào top 10 con đường hấp dẫn nhất thế giới

Tạp chí du lịch Anh Time Out bình chọn 31 con đường hấp dẫn nhất thế giới năm 2025 và bất ngờ khu phố đêm ăn uống ở quận 4 cũ, TP.HCM, xuất hiện trong danh sách.
Ẩm thực, giải trí, văn hóa và cộng đồng - những con phố trong danh sách của Time Out hội tụ tất cả. Nếu du khách thực sự muốn trải nghiệm cuộc sống địa phương chân thực nhất khi khám phá một thành phố mới, điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm là dạo bước trên phố. Tuy nhiên, không phải con phố chính với những cửa hàng lớn và quán cà phê bình dân mà là những con đường được người dân địa phương yêu thích…
Năm nay, để tạo nên bảng xếp hạng thường niên về những con đường tuyệt vời nhất thế giới, Time Out đã yêu cầu mạng lưới biên tập viên và chuyên gia địa phương toàn cầu đề cử con phố tiêu biểu cho những gì tinh túy nhất của thành phố. Tạp chí này sau đó đã thu hẹp danh sách và xếp hạng từng con đường theo các tiêu chí bao gồm ẩm thực, đồ uống, văn hóa, niềm vui và tinh thần cộng đồng.
Dưới đây là danh sách top 10:
1.Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brazil
2.Phố Orange, Osaka, Nhật Bản
3.Rua do Bonjardim, Porto, Bồ Đào Nha
4.Đường Fanghua, Thành Đô, Trung Quốc
5.Đường Sherbrooke Tây, Montreal
6.Đường Montague, Brisbane, Úc
7.Maybachufer, Berlin, Đức
8.Đường Olympou, Thessaloniki, Hy Lạp
9.Đường Orchard, New York, Mỹ
10.Đường Vĩnh Khánh, TP.HCM
Bên kia cầu Calmette, đối diện với phố Nguyễn Thái Bình thời thượng, quận 4 từng là khu phố khét tiếng nhất Việt Nam. Giờ đây, khu vực "đảo" ven sông này lại vô cùng nhộn nhịp và an ninh. Vĩnh Khánh - chính thức là phố ẩm thực vào năm 2018 - là con phố đặc trưng của khu vực này. Con phố dài hàng km này có vô số quán hải sản ở cả hai bên, và có sự cạnh tranh lành mạnh trong không khí an toàn. Đông đúc từ hoàng hôn cho đến sáng sớm hôm sau, là điểm gặp gỡ của giới trẻ sành điệu của thành phố và dân văn phòng. Vĩnh Khánh được thiết kế để bạn có thể dành cả buổi tối trong vòng tay của nó: những người bán hàng rong với mực khô, kem tráng miệng, và những người hát rong biểu diễn giữa đường trong khi những chiếc xe máy lướt qua họ. Tiếng chảo xào lách cách, tiếng chạm ly leng keng và tiếng karaoke bên lề đường đều tranh giành vị trí tối cao trong nhạc nền.
Danh sách 31 con đường hấp dẫn còn có đại diện ở một số nước Đông Nam Á như Jalan Kemang Raya, Jakarta; Nakpil, Manila; đường Charoen Nakhon, Bangkok; Jalan Pudu, Kuala Lumpur…
Bình luận (0)