Phố đêm ở quận 4 cũ bất ngờ vào top 10 con đường hấp dẫn nhất thế giới

Ẩm thực, giải trí, văn hóa và cộng đồng - những con phố trong danh sách của Time Out hội tụ tất cả. Nếu du khách thực sự muốn trải nghiệm cuộc sống địa phương chân thực nhất khi khám phá một thành phố mới, điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm là dạo bước trên phố. Tuy nhiên, không phải con phố chính với những cửa hàng lớn và quán cà phê bình dân mà là những con đường được người dân địa phương yêu thích…

Năm nay, để tạo nên bảng xếp hạng thường niên về những con đường tuyệt vời nhất thế giới, Time Out đã yêu cầu mạng lưới biên tập viên và chuyên gia địa phương toàn cầu đề cử con phố tiêu biểu cho những gì tinh túy nhất của thành phố. Tạp chí này sau đó đã thu hẹp danh sách và xếp hạng từng con đường theo các tiêu chí bao gồm ẩm thực, đồ uống, văn hóa, niềm vui và tinh thần cộng đồng.

Dưới đây là danh sách top 10:

1.Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brazil

Từng nổi tiếng với các cửa hàng đồ cổ và không khí phóng khoáng, Rua do Senado, ở trung tâm thành phố Rio, đang trải qua một cuộc hồi sinh đầy phong cách. Armazém Senado cổ điển, mở cửa từ năm 1907, vẫn phục vụ bia tươi lạnh và tổ chức các buổi biểu diễn samba sôi động vào các ngày thứ bảy. Nhưng bên cạnh những ngôi nhà phố lịch sử và các quán bar truyền thống, có rất nhiều địa điểm mới mang đến nguồn năng lượng mới cho nơi này ẢNH: DESTILARIA MARAVILHA

2.Phố Orange, Osaka, Nhật Bản

Ngay gần Shinsaibashi nhộn nhịp, phố Orange là trung tâm đồ cổ ở Tokyo mà bất kỳ du khách nào cũng muốn ghé qua ẢNH: UNSPLASH

3.Rua do Bonjardim, Porto, Bồ Đào Nha

Bonjardim có mọi thứ cần thiết để trở thành khu vực thú vị tiếp theo của Porto - và nó đã có những bước tiến lớn theo hướng đó. Con đường nằm ở trung tâm thành phố, gần các điểm tham quan chính như chợ Bolhão và đại lộ Avenida dos Aliados, ở một khu vực của thành phố được cả khách du lịch và người dân địa phương yêu thích ẢNH: MMP

4.Đường Fanghua, Thành Đô, Trung Quốc

Từng là một con phố dân cư buồn tẻ, Fanghua giờ đây là con phố lý tưởng để ngắm người qua lại, nhâm nhi cà phê và dạo quanh các cửa hàng thời trang. Không khí ở đây là sự pha trộn giữa cuộc sống Thành Đô cổ điển và năng lượng trẻ trung, hướng tới thiết kế ẢNH: TIME OUT

5.Đường Sherbrooke Tây, Montreal

Đầu phía tây của Sherbrooke bắt đầu thực sự tỏa sáng tại Golden Square Mile của Montreal, được đặt tên như vậy vào cuối những năm 1800 khi nơi đây có nhiều ngôi nhà riêng màu nâu vàng của thành phố. Khu vực này vẫn tuyệt vời nhờ những viên ngọc kiến trúc và các di sản lịch sử như Bảo tàng McCord Stewart và Bảo tàng Mỹ thuật Montreal... ẢNH: THIBAULT CARRON

6.Đường Montague, Brisbane, Úc

Nằm ở phía đối diện với dòng sông của West End, khu công nghiệp từng im lìm này đã tự đổi mới thành xương sống sáng tạo của khu phố tự do nhất của Brisbane ẢNH: TIME OUT

7.Maybachufer, Berlin, Đức

Đoạn đường ven kênh dài 1,5 km này ở Reuterkiez đã đổi bầu không khí công nghiệp thế kỷ 19 thành tiếng cụng ly bia dưới những cây liễu và những người đạp xe đạp dọc theo mép nước. Chợ Neuköllner Wochenmarkt lâu đời - hay còn gọi là chợ Thổ Nhĩ Kỳ - là một trong những điểm thu hút chính của Maybachufer, với những người bán hàng rao bán các món hời bên món börek nóng hổi và các loại thảo mộc... ẢNH: TIME OUT

8.Đường Olympou, Thessaloniki, Hy Lạp

Thessaloniki, thủ phủ miền bắc, nổi tiếng với bầu không khí thư thái và nền ẩm thực đặc sắc. Và trên phố Olympou, bạn sẽ được trải nghiệm cả hai điều đó một cách trọn vẹn. Chỉ cách khu đại học vài bước chân, đây là nơi giao thoa giữa nét thanh lịch cổ kính của thành phố với nguồn năng lượng sôi động, tràn đầy sức sống của sinh viên ẢNH: SALUMERIA GRECO

9.Đường Orchard, New York, Mỹ

Khi các cửa hàng đồ cũ, cửa hàng đồ da và phòng trưng bày nghệ thuật đóng cửa, âm nhạc bắt đầu tràn ra từ các quán bar, trong khi các nhà hàng kéo bàn ra phố để phục vụ bữa tối ngoài trời. Đây chính là Orchard Street, một khu phố tám dãy nhà thuộc Lower East Side với vô số cửa hàng hấp dẫn, điểm ăn uống và những tòa nhà gạch thấp tầng ẢNH: LEANDRO JUSTEN

10.Đường Vĩnh Khánh, TP.HCM

Phố đêm Vĩnh Khánh, quận 4 cũ, tấp nập thực khách vào ban đêm ẢNH: TIME OUT

Bên kia cầu Calmette, đối diện với phố Nguyễn Thái Bình thời thượng, quận 4 từng là khu phố khét tiếng nhất Việt Nam. Giờ đây, khu vực "đảo" ven sông này lại vô cùng nhộn nhịp và an ninh. Vĩnh Khánh - chính thức là phố ẩm thực vào năm 2018 - là con phố đặc trưng của khu vực này. Con phố dài hàng km này có vô số quán hải sản ở cả hai bên, và có sự cạnh tranh lành mạnh trong không khí an toàn. Đông đúc từ hoàng hôn cho đến sáng sớm hôm sau, là điểm gặp gỡ của giới trẻ sành điệu của thành phố và dân văn phòng. Vĩnh Khánh được thiết kế để bạn có thể dành cả buổi tối trong vòng tay của nó: những người bán hàng rong với mực khô, kem tráng miệng, và những người hát rong biểu diễn giữa đường trong khi những chiếc xe máy lướt qua họ. Tiếng chảo xào lách cách, tiếng chạm ly leng keng và tiếng karaoke bên lề đường đều tranh giành vị trí tối cao trong nhạc nền.

Danh sách 31 con đường hấp dẫn còn có đại diện ở một số nước Đông Nam Á như Jalan Kemang Raya, Jakarta; Nakpil, Manila; đường Charoen Nakhon, Bangkok; Jalan Pudu, Kuala Lumpur…