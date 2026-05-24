Phố đi bộ hồ Gươm 'vắng như chùa bà Đanh'

Đình Huy
24/05/2026 18:54 GMT+7

Ngày thứ hai của đợt nắng nóng cuối tháng 5, Hà Nội nóng như 'chảo lửa' khiến phố đi bộ hồ Gươm vốn đông đúc nhộn nhịp nay chỉ lác đác vài người qua lại.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 14 giờ ngày 24.5, nhiệt độ tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoảng 39 - 40 độ C. Nắng nóng đã biến tuyến phố đi bộ vốn đông đúc, nhộn nhịp vào cuối tuần nay lại vắng lặng, ít người qua lại. (Trong ảnh là phố Đinh Tiên Hoàng xuất hiện ảo ảnh. Đây là hiện tượng quang học xuất hiện khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh của nước trên mặt đường, nhưng thực tế không có. Nguyên nhân chính là do sự khác biệt nhiệt độ giữa các lớp không khí gần mặt đất và trên cao, gây ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng)

Khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay vắng bóng người qua lại

Các quán cà phê trên phố Hàng Khay vắng khách; các gian vẽ ký họa trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng cũng bỏ trống

Một số cửa hàng trên phố Đinh Lễ cũng không có khách qua lại. Chia sẻ với Thanh Niên, bà Vũ Thị Hà (50 tuổi) cho biết, cách đây 1 tuần, gia đình bà lên kế hoạch đến phố đi bộ hồ Gươm chơi. Gia đình vốn có trẻ nhỏ, bà Hà nghĩ cháu mình sẽ được thỏa thích vui chơi, chạy nhảy trên những con phố không có xe cộ. Thế nhưng khi vừa đến phố đi bộ, thấy cảnh nắng nóng, vắng người, gia đình bà vội thay đổi kế hoạch phải dừng chân tại một quán cà phê trên phố Trần Hưng Đạo rồi di chuyển về nhà

Cũng giống như bà Hà, nhiều người dân cũng chọn cách thay đổi kế hoạch khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Một số khác thì mặc áo chống nắng, che ô hoặc trú tại những bóng râm để tận hưởng không khí trên phố đi bộ

Những khu vực gần hồ Gươm và tượng đài Lý Thái Tổ thường là nơi đông người đến chụp ảnh nhất nhưng hôm nay lại không có người. Một người chụp ảnh dạo tại đây chia sẻ, phố đi bộ sẽ vắng người đến khoảng 20 giờ, khi nắng tắt, trời dịu mát, người dân sẽ trở lại

Trên những tuyến phố lác đác xuất hiện một số du khách nước ngoài

Những du khách này sẽ chụp một vài bức ảnh với một số địa điểm nổi tiếng rồi đi dạo dưới trời nắng

Đoàn du khách người Trung Quốc hào hứng chụp ảnh tại khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền

Hai ngày qua, thủ đô Hà Nội nắng nóng gay gắt khiến những người lao động ở ngoài trời như công nhân, tài xế xe ôm, shipper... phải chật vật chống chọi.

