Phổ điểm khối A năm 2023 thấp nhất trong 4 năm qua

Theo phân tích phổ điểm khối A của TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo (Trường ĐH Giao thông vận tải), tính từ năm 2020 đến nay, số thí sinh đạt điểm cao (từ 20,5 điểm trở lên) khối A (toán, lý, hóa) của năm 2023 là thấp nhất.



So sánh phổ điểm khối A các năm 2021, 2022, 2023 từ mốc 15 điểm trở lên THANH HÀ

Nếu tính trong khoảng từ 15 - 17,75 điểm trở lên, nguồn tuyển khối A tương đương năm ngoái, thấp hơn một chút so với năm 2021 và nhiều hơn hẳn so với năm 2020. Cụ thể, đạt từ mốc 17,75 điểm trở lên, năm nay có 273.705 thí sinh; trong khi đó năm ngoái là 274.867 thí sinh, năm 2021 là 292.090 thí sinh, năm 2020 là 252.505 thí sinh.

Nhưng từ mốc 20,50 điểm trở lên, phổ điểm năm nay bắt đầu võng xuống, với số lượng thí sinh đạt được các mốc điểm tương đương ít hơn hẳn 3 năm trước, kể cả so với năm 2020. Đặc biệt, từ mốc 22 điểm trở lên thì nguồn tuyển khối A năm nay giảm từ 11 - 16% so với các năm trước.

Cụ thể, đạt từ 22 điểm trở lên năm nay có 125.398 thí sinh, trong khi năm 2022 là 140.840 thí sinh (nhiều hơn năm 2023 là 11%); năm 2021 là 148.401 thí sinh (nhiều hơn 16%); năm 2020 là 142.900 thí sinh (nhiều hơn 14%).

So sánh phổ điểm khối A các năm 2021, 2022, 2023 từ mốc 22 điểm trở lên THANH HÀ

Đặc biệt, từ mốc 24,5 điểm trở lên thì năm nay có 31.295 thí sinh, giảm 31% so với năm ngoái (45.185 thí sinh), giảm 26% so với năm kia (42.501 thí sinh), giảm 40% so với năm 2020 (52.246 thí sinh).

Cũng từ mốc này, càng lên mức điểm cao hơn, nguồn tuyển năm 2023 càng giảm so với các năm 2022 và 2020. Chẳng hạn, với mốc 27 điểm trở lên, số thí sinh năm nay là 2.061, chỉ bằng già nửa năm ngoái (3.887 thí sinh), bằng non nửa năm 2020 (4.730 thí sinh) và tương đương năm 2021 (2.040 thí sinh).

Với mốc 28,5 điểm, là mốc có khả năng đỗ vào các ngành cao nhất của các trường như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)..., năm nay có 93 thí sinh, cao gần gấp đôi năm 2021 (49 thí sinh), chưa bằng một nửa năm ngoái (206 thí sinh) và gần bằng 1/3 năm 2020 (250 thí sinh).