Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Chiều 15.8, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đến nhận, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định cho đại tá Nguyễn Thanh Hải tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh NAM LONG

Tại buổi lễ, thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá đại tá Nguyễn Thanh Hải đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, phương pháp làm việc khoa học, tư duy lãnh đạo, quản lý điều hành các đơn vị và công việc có hiệu quả; đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là lĩnh vực an ninh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kỳ vọng tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực công tác công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng đại tá Trần Xuân Ánh NAM LONG

Tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đại tá Nguyễn Thanh Hải (51 tuổi, quê H.Tân Hồng, Đồng Tháp) có trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, chúc mừng đại tá Trần Xuân Ánh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; đồng thời, đánh giá cao sự đóng góp của tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đứng đầu là đại tá Trần Xuân Ánh đã xây dựng được một tập thể đơn vị đoàn kết, lãnh đạo lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.