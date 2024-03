Tân Phó giám đốc Công an An Giang được thăng hàm từ thượng tá lên đại tá

Ngày 5.3, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Huỳnh Thanh Lâm, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (trái), trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá cho ông Huỳnh Thanh Lâm, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang NGHIÊM TÚC

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chúc mừng đại tá Huỳnh Thanh Lâm được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm; đồng thời mong muốn đại tá Lâm tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm để cùng Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang lãnh đạo lực lượng công an tỉnh trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.



Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.2, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (V04) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an An Giang. Đồng thời bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Thanh Lâm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.