Bộ trưởng Bộ Công an: Chuyển đổi số khiến 'không có đất cho tiêu cực, bôi trơn'

Sáng 10.10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyển đổi số trong công an nhân dân lần thứ 2. Đại tướng Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị.

Nhiều dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả cao

Theo báo cáo kết quả chuyển đổi số trong công an nhân dân 9 tháng đầu năm, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; trong đó có 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Các đại biểu tham dự hội nghị TRẦN KIÊN

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng hoàn thành việc cắt giảm yêu cầu việc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với 28 dịch vụ và cắt giảm yêu cầu nộp bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu, bãi bỏ một số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với 58 dịch vụ.



Trong đó, tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt 78%. Nhiều dịch vụ có tỷ lệ trực tuyến cao như: cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước đạt 91%; thông báo lưu trú đạt 96%; đăng ký con dấu đạt 97%; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đạt 98%; đăng ký, cấp biển số xe lần đầu đạt 85%...

Dịch vụ công của lực lượng phòng cháy, chữa cháy đạt hiệu quả cao trên nền tảng số TRẦN KIÊN

Đến nay, Bộ Công an đã cấp trên 83,76 triệu thẻ CCCD gắn chip cho công dân; thu nhận trên 61,3 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 39,3 triệu tài khoản; đã phối hợp Bộ Tài chính kết nối, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng thuế điện tử...



Quản trị xã hội minh bạch hơn

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh ngày 10.10 là Ngày chuyển đổi số quốc gia, cũng là ngày được Bộ Công an chọn là Ngày chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân.

Con số "1 - 0 - 1 - 0" cũng là biểu tượng trong chuyển đổi số, có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, ngày 10.10 hàng năm sẽ là ngày để kiểm điểm đánh giá, nhìn lại một năm chuyển đổi số đã đạt được những yêu cầu gì và thấy được rõ nhiệm vụ trong năm tới của ngành công an.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc hội nghị TRẦN KIÊN

Đại tướng Tô Lâm cho hay chuyển đổi số là rất quan trọng, còn nhiều việc phải làm, mỗi một lĩnh vực thiết yếu đều cần phải chuyển đổi số. Bộ Công an đã có nhiều hoạt động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp thông qua chuyển đổi số, do vậy được nhân dân rất đồng tình, hưởng ứng. Đây là niềm động viên rất lớn đối với ngành công an.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện đã có những thủ tục diễn ra chủ yếu trên môi trường mạng. Điều này tiết kiệm thời gian, tránh được cảnh người dân phải xếp hàng từ sáng sớm, đi lại vất vả mà không biết khi nào mới xong.

"Nhân dân hưởng ứng là điều rất mừng. Phục vụ nhân dân, nhiều người ngỡ ngàng sao giờ lại dễ, thuận lợi như thế", đại tướng Tô Lâm nói.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị TRẦN KIÊN

Dẫn chứng thêm về lợi ích to lớn từ chuyển đổi số, đại tướng Tô Lâm cho hay trước đây, từ công chứng xác nhận, sao y bản chính, từ giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMND… vừa tốn tiền, tốn chỗ để giấy tờ, hành dân, mất thì giờ. Tuy nhiên, hiện việc phải đi photo, công chứng đã đi vào dĩ vãng.

Ngoài ra, theo đại tướng Tô Lâm, việc chuyển đổi số cũng khiến quản trị xã hội minh bạch hơn và "không có đất cho tiêu cực". Trước đây, các thủ tục hành chính có thể giải quyết, chậm giải quyết hay không giải quyết thì chỉ cán bộ và người dân biết. Hiện nay làm việc trên không gian mạng thì không giải quyết không được mà phải công khai, người dân tự giám sát.

"Minh bạch rồi thì không có đất cho tiêu cực, không có hối lộ, không bôi trơn", đại tướng Tô Lâm nói.

Chuyển đổi số phải đi đầu, không được chậm trễ

Lãnh đạo Bộ Công an vinh danh các đơn vị có thành tích cao trong chuyển đổi số TRẦN KIÊN

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trước đây, gia đình phải đi hàng trăm km đến thăm phạm nhân, nhưng giờ chuyển đổi số có thể ở nhà kết nối qua internet, tiếp xúc với người nhà qua video, được gặp không chỉ một người thân mà cả ông bà, bố mẹ, vợ chồng…, tiết kiệm được quãng đường đi lại vất vả. Hoặc công dân đi làm hộ chiếu không phải vất vả lên trụ sở, đăng ký ở nhà, kết quả cũng chuyển về tận nhà, chỉ cần trả chi phí.

"Xã hội số, tương tác với nhân dân là rất quan trọng. Những gì phải làm để phục vụ nhân dân tốt hơn, những gì cải cách được nữa thì cải cách. Một xã hội số, công dân số đòi hỏi rất nhiều việc phải làm. Do vậy, không được phép chậm trễ, không được để công việc chùng xuống mà chúng ta phải đi đầu, dẫn dắt, không được hài lòng với kết quả đã đạt được", đại tướng Tô Lâm nói.

Người đứng đầu Bộ Công an yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Công an phải tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chuyển đổi số vào nghị quyết, trở thành kế hoạch và thực hiện nghiêm Nghị quyết 13 của Đảng ủy Công an T.Ư, sớm hoàn thiện thể chế, chính sách.