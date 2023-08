Đại tướng Tô Lâm: ‘Làm thế nào để dân đi vắng, đi ngủ không phải khóa cửa’

Ngày 8.8, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả quán triệt, triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Tỉnh Hải Dương có ông Trần Đức Thắng (Bí thư Tỉnh ủy), ông Lê Văn Hiệu (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Triệu Thế Hùng (Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương) cùng các sở ngành, địa phương tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương MINH PHONG

Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xong 100% trụ sở công an xã

Tại hội nghị, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy công an tỉnh với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, mở rộng phạm vi công tác phối hợp trên tất cả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Về xây dựng công an xã, phường, thị trấn, đến nay tỉnh Hải Dương đã bố trí được 1.023 cán bộ công an chính quy về công tác tại 178 xã, 10 thị trấn trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành xây dựng 100% trụ sở cho công an xã.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc MINH PHONG

Tỉnh Hải Dương đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua đối với các dự án luật để tăng cường thể chế về an ninh trật tự. Đặc biệt, tiếp tục hoàn thiện về cơ sở pháp lý cho công an xã về cả tổ chức Đảng, về chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao chế độ, chính sách và cơ chế bảo vệ để lực lượng công an cấp xã đủ mạnh, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, hiệu quả tại cơ sở.

Tội phạm hình sự nghiêm trọng có chiều hướng tăng

Tại buổi làm việc, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, so với cùng kỳ năm 2022, 7 tháng đầu năm 2023, số lượng phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương giảm 3,6%. Tuy nhiên, một số loại tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng so với trước thời điểm dịch Covid-19 xảy ra. Đặc biệt, đó là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại tình dục, tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, nhiều tội phạm trên địa bàn tỉnh đang bị phát lệnh truy nã.

Trung tướng Trần Ngọc Hà: "Các loại tội phạm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang bắt đầu hoạt động trở lại" MINH PHONG

Trung tướng Trần Ngọc Hà đề nghị Công an tỉnh Hải Dương tăng cường phối hợp với các bộ, ngành triển khai các phương án, nhận diện tội phạm, quản lý đối tượng, chủ động phòng tránh ngay từ khi có dấu hiệu manh nha, điều tra xử lý nghiêm, không để lọt tội phạm.

Đảm bảo sự bình yên cho nhân dân, cho xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhất

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc thường xuyên phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương thời gian qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Bộ Công an với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương MINH PHONG

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Hải Dương cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh hơn nữa, tạo thêm các nguồn lực đầu tư phát triển, trong đó đầu tư xây dựng lực lượng công an tỉnh.

Tập trung giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, không để xảy ra những mâu thuẫn để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bám sát những chủ trương, nghị quyết của T.Ư, đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định xã hội; chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã hội không có tội phạm.

Đại tướng Tô Lâm: "Giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhất" MINH PHONG

"Mục tiêu lớn nhất mà Bộ Công an mong muốn là tỉnh Hải Dương cả ngày không có trường hợp phạm pháp hình sự nào cả, cuộc sống nhân dân được yên lành, hạnh phúc, không có trộm cắp, cướp của, giết người. Việc triển khai các biện pháp là phải làm nhưng phải đi vào kết quả cụ thể. Làm sao phải giảm được lượng người đi tù, điều này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, phải làm thế nào để từng xã, phường, thôn, xóm không có tội phạm, dân đi ngủ, đi vắng không phải khóa cửa. Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với tỉnh Hải Dương, tôi yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh nghiên cứu việc này", đại tướng Tô Lâm nói.