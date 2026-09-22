Phố lồng đèn TP.HCM rực rỡ cận trung thu, người bán vẫn ngóng khách mua

Chỉ còn vài ngày nữa là đến trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) rực rỡ với hàng nghìn chiếc lồng đèn được bày bán dọc các cửa hàng. Song, phía sau những dãy lồng đèn đủ màu sắc là một mùa buôn bán được nhiều người bán nhận xét "đang chậm hơn năm trước".

Các cửa hàng trên phố đã chất đầy hàng hóa từ trong nhà ra phía trước. Lồng đèn đủ kiểu dáng, kích thước được treo thành từng dãy, từ ông sao, con cá, trống nhỏ đến những mẫu phát sáng, phát nhạc. Hàng hóa nhiều nhưng khách mua lại chưa... tương xứng.

Nhiều cửa hàng trên phố chất đầy lồng đèn từ trong sạp ra phía trước để đón khách ẢNH: NI NA

Khách vẫn đến phố, nhưng phần đông dành thời gian ngắm hoặc chụp ảnh. Những chiếc lồng đèn sau khi được khách cầm lên xem lại được người bán treo trở về vị trí cũ. Những chiếc lồng đèn hình con vật, ông sao... vẫn còn nguyên trước cửa hàng.

Khách ghé phố lồng đèn Lương Nhữ Học tham quan, lựa chọn các mẫu lồng đèn ẢNH: NI NA

Ở một góc sạp, bà Đý Ngọc Thiền (74 tuổi) lặng lẽ ngồi chờ khách giữa những dãy lồng đèn đã được treo kín. Bà là người bán lâu năm nhất trên con đường này, bắt đầu bán lồng đèn từ năm 1974, khi mới 22 tuổi. Hơn 50 năm qua, bà chứng kiến phố Lương Nhữ Học đông vui vào mỗi mùa trung thu, nhưng năm nay, bà thấy khách đến... chậm hơn.

"Năm ngoái tầm này khách đến chụp ảnh và mua đông lắm, cả đường náo nhiệt. Năm nay không khí đìu hiu hơn", bà Thiền nói.

Bà Đý Ngọc Thiền, người bán lồng đèn hơn 50 năm trên phố Lương Nhữ Học ẢNH: NI NA

Năm nay, bà nhập khoảng hơn 5.000 chiếc lồng đèn và đã bán được khoảng 3.000 - 4.000 chiếc. Từ tháng 8 âm lịch, bà không nhập thêm mà tập trung bán số hàng đang có. Nếu còn dư, bà sẽ cất lại để mùa trung thu năm sau bán tiếp.

Theo những người bán lâu năm, những ngày sát trung thu thường là thời điểm quyết định sức mua của cả mùa. Vì vậy, dù hiện tại lượng khách chưa đông như năm trước, các cửa hàng vẫn kỳ vọng những ngày cuối cùng trước rằm tháng 8 âm lịch sẽ có thêm nhiều người tìm đến.

Khách tranh thủ chụp ảnh và tham quan phố lồng đèn trước trung thu. ẢNH: NI NA

Bán chậm nhưng 'không bán lại thấy nhớ'

Cách sạp của bà Thiền không xa là sạp của bà Huỳnh Thị Yến Phượng (50 tuổi). Bà Phượng vừa bán hàng vừa ngồi ráp những chiếc lồng đèn hình con lân mới nhập về, dán từng mối nối, gắn phụ kiện trước khi treo lên sạp. Năm nay khách mua không nhiều như năm trước, nhưng công việc của bà vẫn xoay quanh những chiếc lồng đèn từ sáng đến tối.

Bà Phượng bắt đầu bán hàng trung thu từ năm 1998, đến nay đã gần 30 năm. Khác với nhiều cửa hàng hoạt động quanh năm, bà chỉ thuê sạp khoảng một tháng rưỡi, bắt đầu từ tháng 7 âm lịch và dọn hàng sau trung thu. Hết mùa, những mẫu còn dư được cất lại để năm sau bán tiếp. "Năm ngoái đến tầm này là tôi bán được khoảng 3.000 - 4.000 cái rồi", bà Phượng chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Yến Phượng vừa bán hàng vừa ráp những chiếc lồng đèn hình con lân ẢNH: NI NA

Mùa này, bà ước tính đã bán khoảng 2.000 - 3.000 chiếc lồng đèn, gồm cả hàng bán lẻ và bán sỉ. Mỗi loại bà nhập vài trăm chiếc, cộng lại thành vài nghìn sản phẩm. Giá cũng trải từ 10.000 đồng đến khoảng 160.000 - 170.000 đồng, tùy kích thước và kiểu dáng.

Mẫu đèn trung thu hình con lân là một trong những mặt hàng chủ lực của sạp trong năm nay. Sản phẩm có giá 80.000 đồng một chiếc. Riêng mẫu này, bà Phượng đã nhập khoảng 1.000 chiếc trong mùa trung thu năm nay.

Lồng đèn hình con lân là một trong những mẫu bán chủ lực tại sạp bà Phượng năm nay ẢNH: NI NA

Cũng chọn mua mẫu lân, chị Trần Thị Kim Hoa (35 tuổi, phường Võ Thị Sáu, TP.HCM) đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học để trang trí cho quán cà phê. Nhiều năm qua, chị Hoa đều tìm đến đây để mua đồ trang trí cho quán.

"Tôi thấy mẫu này đẹp, nhiều chi tiết nên mua về trang trí quán. Năm nào tôi cũng đến đây mua đồ, nhưng năm nay thấy vắng hơn năm ngoái nhiều", chị Hoa nói.

Chị Trần Thị Kim Hoa chọn mua đồ trang trí cho quán cà phê ẢNH: NI NA

Gần 30 năm bán hàng, bà Phượng chứng kiến lồng đèn thay đổi theo thị hiếu. Những năm trước, khi mạng xã hội và việc mua bán trực tuyến chưa phổ biến, có mùa bà bán hơn 10.000 chiếc.

Dù buôn bán không còn thuận lợi như trước, bà Phượng chưa nghĩ đến chuyện nghỉ bán. Gần 30 năm qua, cứ đến tháng 7 âm lịch là bà lại rục rịch nhập hàng, ráp đèn, dựng sạp. "Nếu không làm, không bán, tôi lại thấy nhớ", bà Phượng nói. Có lẽ với bà, mùa trung thu đã thành một phần quen thuộc của cuộc sống, đến hẹn lại làm, đến mùa lại mong khách ghé mua.

Càng về chiều tối, không khí tại phố lồng đèn bắt đầu náo nhiệt hơn ẢNH: NI NA

Trên phố Lương Nhữ Học, những dãy lồng đèn vẫn được treo kín trước các sạp hàng. Tiểu thương vẫn ngồi ráp đèn, chỉnh lại những mẫu vừa được khách xem qua rồi tiếp tục chờ người mua.