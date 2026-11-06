Phó thủ tướng chỉ đạo 'nóng' tiến độ siêu sân bay Long Thành

Chỉ đạo được nêu trong Công văn số 11272 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đại công trường siêu sân bay Long Thành nhìn từ trên cao ẢNH: MAI THANH HẢI

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại các báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai, hoàn thành dự án.

Về một số nhiệm vụ trong tâm cần tập trung triển khai, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV xây dựng phương án tổ chức khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, khả thi, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, ACV và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá các phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác trước 31.12 theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Về phần địa phương, Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP.Đồng Nai và TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát khả năng cung ứng nhiên liệu, vật liệu trên địa bàn để ưu tiên cung cấp cho dự án theo đề xuất cụ thể của ACV.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các dự án thành phần, công trình giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật liên quan và các điều kiện phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo nhiệm vụ được giao.

Sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại từ ngày 24.12

Đối với chủ đầu tư - ACV, lãnh đạo Chính phủ giao nhiệm vụ thường xuyên rà soát các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung ứng nhiên liệu, vật liệu xây dựng (đặc biệt là đá xây dựng, nhựa đường), trong công tác thanh, quyết toán dự án; tình hình giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để báo cáo các Tổ công tác trong trường hợp vẫn còn vướng mắc (nếu có).

Đặc biệt, khẩn trương có giải pháp cụ thể xử lý các tồn tại, vướng mắc về thanh toán khối lượng thi công cho các nhà thầu; điều chỉnh vật tư, thiết bị so với thiết kế đã được phê duyệt.

ACV cần rà soát kỹ khối lượng còn lại của các gói thầu, đặc biệt tại các gói thầu có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ; xác định rõ tiến độ hoàn thành đối với các hạng mục còn lại, tiến độ hoàn thành công tác xây dựng, công tác lắp đặt thiết bị, công tác hoàn thiện. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhu cầu nhân công, máy móc thiết bị, nhiên liệu, vật liệu xây dựng để đảm bảo tiến độ; đánh giá các vướng mắc, khó khăn, xác định giải pháp cụ thể đối với từng nhà thầu, từng gói thầu.

Định kỳ, hàng tuần, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao, đánh giá kết quả theo tiến độ, các khó khăn vướng mắc phát sinh, đề xuất, kiến nghị các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

"Yêu cầu nhà thầu thi công huy động đủ nhân lực, máy móc thiết bị, nhiên liệu và vật liệu để bảo đảm tiến độ cam kết; trường hợp không đáp ứng, ACV phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, có biện pháp xử lý theo quy định của hợp đồng để bảo đảm tiến độ dự án" - Phó thủ tướng chỉ đạo.

Ngoài ra, ACV được giao khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình đã được giao, bao gồm hangar số 2, ga hàng hóa số 2, ga hàng hoá chuyển phát nhanh và 4 kho hàng (từ số 5 đến số 8); đặc biệt tiến độ triển khai nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh cần được ưu tiên triển khai đáp ứng nhu cầu các hãng hàng không, các doanh nghiệp logistics trong nước và quốc tế.