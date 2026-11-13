Phó thủ tướng chỉ đạo tạo cơ chế hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc

Theo Văn bản số 11636/VPCP-KGVX ngày 13.11, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị của Bộ Nội vụ về tình trạng thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo (NEET).

Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các địa phương triển khai giải pháp phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó thủ tướng chỉ đạo tạo cơ chế hỗ trợ thanh niên tìm việc làm ẢNH: THU HẰNG

Trọng tâm là tăng cường hướng nghiệp, đào tạo và đào tạo lại, phát triển kỹ năng nghề; xây dựng cơ chế hỗ trợ thanh niên tìm việc làm, vận hành hiệu quả sàn giao dịch việc làm quốc gia và kết nối cung - cầu lao động.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, năm 2024, cả nước có khoảng 1,36 triệu thanh niên NEET, chiếm 10,3%. Năm 2025, con số này tăng lên 1,39 triệu người, chiếm 10,5%.

Đến quý 3/2026, có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15 - 24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 11,2%, tăng 195.100 người so với quý trước.

Bộ Nội vụ đề xuất ưu tiên hỗ trợ thanh niên nông thôn, phụ nữ trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ GD-ĐT được đề nghị tăng cường liên kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, mở rộng các khóa học nghề ngắn hạn, linh hoạt để thanh niên gián đoạn học tập có cơ hội trở lại trường hoặc học nghề.

T.Ư Đoàn phối hợp với chính quyền cơ sở tiếp cận thanh niên NEET, tư vấn, kết nối việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và tiếp cận vốn vay theo quy định.

Các địa phương được giao rà soát hoàn cảnh, nhu cầu của từng nhóm thanh niên, đồng thời lồng ghép nguồn lực hỗ trợ chi phí học tập, đi lại và tiếp cận dịch vụ.

Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận thanh niên thực tập, đào tạo tại nơi làm việc và tuyển dụng, bảo đảm điều kiện làm việc, tiền lương và cơ hội phát triển nghề nghiệp.



