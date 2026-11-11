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    Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 thanh niên cứu người đuối nước

    Phạm Đức
    Phạm Đức
    Với hành động xả thân cứu người bị đuối nước, 2 nam thanh niên ở Hà Tĩnh được T.Ư Đoàn trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' và bằng khen.

    Chiều 11.11, tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), thừa ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen của T.Ư Đoàn cho hai đoàn viên Trần Đình Trọng (34 tuổi) và Nguyễn Xuân Hải (30 tuổi, cùng ngụ tại xã Kỳ Thượng), vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

    Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 thanh niên cứu người đuối nước - Ảnh 1.

    Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen của T.Ư Đoàn cho 2 nam thanh niên cứu người đuối nước

    ẢNH: TÂN KỲ

    Tại buổi lễ, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh, đã trao tặng huy hiệu cao quý này cho anh Trần Đình Trọng và anh Nguyễn Xuân Hải.

    Trước đó, vào sáng 4.11, tại khu vực cầu Rào Trổ (xã Kỳ Thượng), em Lê Minh H. (14 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị sẩy chân và bị cuốn vào dòng nước chảy xiết.

    Nghe tiếng tri hô, anh Trọng và anh Hải đang ở gần đó đã lập tức lao mình xuống dòng sông sâu để cứu người. Bằng sự dũng cảm, hai anh đã kịp thời tiếp cận, ứng cứu thành công và đưa em H. vào bờ an toàn.

    Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khẳng định, hành động không ngại nguy hiểm đến tính mạng để cứu người là nghĩa cử vô cùng cao đẹp.

    Tấm gương của anh Trọng và anh Hải không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng của thế hệ trẻ, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp, "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" trong đoàn viên, thanh niên hôm nay.

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