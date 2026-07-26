Chàng trai cứu người giữa sóng dữ, sáng tạo vì ngư dân

Đi du lịch vẫn… lao ra biển cứu người

Sáng 22.7, tại lễ trao giải Cuộc thi "Sáng tạo trẻ" tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026, giữa những gương mặt học sinh xuất sắc bước lên bục nhận giải nhất, Lê Đức Trung khiến nhiều người nhận ra ngay. Chỉ ít ngày trước, nam sinh lớp 12 Trường THPT Cửa Tùng đã được T.Ư Đoàn trao bằng khen và huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" vì hành động quên mình cứu người giữa biển.

Lê Đức Trung được trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” vì hành động lao xuống biển cứu một bé gái khỏi dòng nước xoáy ẢNH: THANH LỘC

Đó là vào khoảng 14 giờ ngày 21.6, tại bãi biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch, Quảng Trị), hai chị em quê ở Hà Tĩnh trong lúc vui chơi bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người mẹ, Trung cùng người thân lập tức chạy ứng cứu.

Một cháu được người nhà của Trung đưa vào bờ an toàn. Riêng bé gái N.K.A (9 tuổi) bị dòng nước xoáy kéo cách bờ gần 100 m. Không kịp cởi quần áo, cũng chẳng chần chừ thêm một giây, Trung lao thẳng xuống biển, vượt qua những con sóng lớn để tiếp cận nạn nhân. Bằng kỹ năng bơi lội và sự bình tĩnh, nam sinh dìu bé gái bơi ngược dòng nước xiết trở lại bờ.

"Lúc vào đến bờ em mệt quá, nôn ói liên tục rồi phải ngồi nghỉ một lúc mới khỏe lại", Trung nhớ lại. Người mẹ ôm chầm lấy hai con trong nước mắt rồi gửi Trung một khoản tiền để cảm ơn nhưng cậu học trò lễ phép từ chối. Với Trung, cứu người đơn giản là việc mình phải làm.

Ít ngày sau, trên mạng xã hội, người mẹ tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn bằng những dòng chia sẻ đầy xúc động. Kèm theo đó là trang nhật ký của cô con gái nhỏ với lời cảm ơn chân thành dành cho "2 anh đã cứu chúng em".

Người vẫn ám ảnh nhất có lẽ là bà Tạ Thị Lê Na, mẹ của Trung. Hôm ấy, bà cũng chứng kiến sự việc và chỉ kịp hét với con hãy mang theo áo phao, nhưng tiếng sóng quá lớn át lời bà. Đứng trên bờ nhìn con trai chới với giữa biển dữ, bà vừa run sợ vừa nuôi một niềm tin mãnh liệt rằng con sẽ đưa được đứa trẻ về bờ. Và niềm tin ấy đã thành sự thật.

Giấc mơ công nghệ cho những chuyến biển bình yên

Điều đặc biệt là biển không chỉ chứng kiến hành động dũng cảm của Lê Đức Trung mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho công trình nghiên cứu giúp em và hai người bạn Nguyễn Ngọc Bảo Anh, Nguyễn Thành Trung giành giải nhất Cuộc thi "Sáng tạo trẻ" tỉnh Quảng Trị.

Khoảnh khắc Lê Đức Trung cứu được em nhỏ trên biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) chiều 21.6 ẢNH: THANH LỘC

Ba học sinh mang đến cuộc thi sản phẩm "Hệ thống hỗ trợ xử lý một số tình huống khẩn cấp cho tàu thuyền ngư dân" (SAFESEA).

Lớn lên ở vùng biển Trung Giang - Cửa Tùng, các em quen với hình ảnh cha, chú lênh đênh trên biển, đối mặt với những cơn giông, những lần ghe trôi dạt hay ngập nước. Chính những nỗi lo ấy thôi thúc nhóm học sinh tìm kiếm một giải pháp công nghệ vừa hiệu quả, vừa phù hợp với điều kiện của ngư dân.

SAFESEA được thiết kế với chi phí thấp, dễ sử dụng và có thể hoạt động trong môi trường biển khắc nghiệt. Thiết bị có khả năng giám sát vị trí, độ nghiêng, mực nước của tàu thuyền; cảnh báo sớm khi phát hiện bất thường; hỗ trợ gửi tín hiệu SOS trong tình huống khẩn cấp và cho phép người giám sát từ xa phản hồi thông qua kênh liên lạc hai chiều.

Theo nhóm nghiên cứu, hệ thống có 3 chế độ hoạt động, gồm: tự động, neo đậu và cầu cứu khẩn cấp, hướng tới giải quyết những sự cố thường gặp như tàu trôi dạt, lật thuyền hoặc ngập nước.

"Sản phẩm của chúng em đến lúc này vẫn là một sáng tạo tuổi học trò, vẫn còn rất nhiều điều phải làm… nếu muốn đưa ra áp dụng thực tế. Nhưng chúng em vẫn luôn tin, luôn hy vọng, rằng một ngày nào đó những sáng tạo của chúng em sẽ không còn là điều gì đó xa vời, cốt sao cho bà con có những chuyến biển bình yên", Trung nói.

Nói về cậu học trò đầy bản lĩnh của mình, ông Ngô Quyết Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng, cho biết Trung là học sinh ngoan, lễ phép, có thành tích học tập tốt và nhiều năm đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm cùng niềm đam mê nghiên cứu của nam sinh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Trung sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của tuổi trẻ để cống hiến cho quê hương. Theo chị Thu, tỉnh Quảng Trị đang lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho em.

Mới hay, có những người trẻ được nhớ đến bởi một khoảnh khắc quả cảm, có những người được nhắc tên nhờ một công trình sáng tạo. Còn với Lê Đức Trung, cả hai điều ấy cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho biển quê hương và cộng đồng.