'Tết cảm ơn' cuộc thi về hành trình gieo mầm lòng biết ơn cho bạn trẻ

Hoạt động khởi động cuộc thi "Tết cảm ơn" phía nam được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) vào ngày 19.1.

Hội trường Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) hôm qua đã lặng đi trước một câu chuyện đầy nghị lực của một tân cử nhân đặc biệt. Đó là câu chuyện về lòng biết ơn của Hoàng Chi Mạnh, sinh viên vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, với người thầy của mình.

"Con cảm ơn thầy đã hỗ trợ cho con vượt qua khó khăn để hôm nay con được đứng ở đây", sinh viên Hoàng Chi Mạnh chia sẻ Ảnh: Minh Thùy

Chuyện của Mạnh được kể trong trò chơi "Thử thách lòng biết ơn". Bị khuyết tật mắt bẩm sinh, thế giới trong mắt Mạnh chỉ là những đốm sáng và tối mơ hồ. Mồ côi cha từ năm 12 tuổi, hành trình chạm tay vào tấm bằng đại học của Mạnh là chuỗi ngày bền bỉ di chuyển bằng xe buýt, là sự nỗ lực vượt bậc để vượt qua bóng tối của số phận với sự hỗ trợ của thầy mình.

Mạnh là minh chứng sinh động cho thông điệp của cuộc thi: Lòng biết ơn không phải là điều gì xa xỉ, nó hiện hữu ngay trong ý chí vươn lên và sự trân trọng những hỗ trợ từ cộng đồng, nhà trường.

Yêu cầu của trò chơi "Thử thách lòng biết ơn" là người tham gia phải nhắm kín mắt, cầm một đồ vật đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, từ cảm nhận của đôi tay để đoán về đồ vật mà mình đang cầm đồng thời liên tưởng đồ vật đó gợi cho người chơi nhớ đến ai và bày tỏ lòng biết ơn đối với người đó như thế nào? Mạnh là trường hợp đặc biệt khi bị khuyết tật mắt bẩm sinh. Trò chơi còn có hai bạn nữ tham gia thực hiện theo yêu cầu và thực hiện lòng biết ơn của mình với người mà bạn muốn cảm ơn.

Đó là câu chuyện thấm đẫm tình mẫu tử của Nguyễn Ngọc Thanh Hà, sinh viên khóa 24, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Khi nhắm mắt và cầm chiếc bánh chưng do ban tổ chức chuẩn bị, Hà nói: "Mẹ ơi, con gái Thanh Hà cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã đồng hành cùng con trong suốt quá trình con học cũng như con đi làm. Mỗi buổi sáng dù rất lạnh nhưng mẹ vẫn dậy sớm chở con đến trạm xe buýt để bắt xe cho kịp giờ đi học, mỗi tối con đi làm về khuya mẹ cũng đồng hành cùng con không thiếu một ngày nào. Dù mẹ tan ca về rất mệt nhưng sau đó mẹ vẫn chở con đi làm để đảm bảo rằng con có thể về nhà an toàn. Con rất biết ơn vì điều đó, con mong mẹ luôn khỏe để làm điểm tựa vững chắc cho con…".

Nhà báo Tạ Bích Loan hướng dẫn sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật chia sẻ lòng biết ơn Ảnh: Minh Thùy

Điều khiến gần 400 sinh viên có mặt trong hội trường bất ngờ là khi Ngô Thiên Ngân, sinh viên năm 2, khoa quản trị kinh doanh, bồi hồi, xúc động cảm ơn cô chú nông dân vất vả một nắng hai sương đã làm ra hạt gạo để bạn được ăn no, được lớn lên.

"Thử thách lòng biết ơn" là phần thực hành lòng biết ơn trong nội dung tập huấn "Kể chuyện và trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung số" thuộc chương trình phát động cuộc thi "Tết cảm ơn" diễn ra tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Cuộc thi do Media AI Lab phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức.

Thử thách lòng biết ơn

"Tết cảm ơn" không đơn thuần là một sân chơi kỹ thuật, mà là chiến dịch truyền thông nhằm đánh thức những rung cảm bình dị trong mỗi con người thông qua hình thức thực hiện một hệ sinh thái đa nền tảng mang thông điệp: Cảm ơn.

Mỗi bạn hoặc nhóm bạn dự thi sẽ nộp một bộ sản phẩm gồm 1 video chính có thời lượng từ 3-5 phút, 2 video ngắn cho TikTok/Reels và 2 bài viết trên Facebook. Ban tổ chức ưu tiên 80% tư liệu tự quay, khuyến khích sinh viên dùng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất.

Ngày 26.1, tiến sĩ, nhà báo Tạ Bích Loan sẽ hướng dẫn trực tuyến trên nền tảng Facebook cách ứng dụng AI để tối ưu hóa quy trình sản xuất video nhưng vẫn giữ trọn vẹn cảm xúc cá nhân.

Cuộc thi "Tết cảm ơn" dành cho cộng đồng các bạn trẻ mong muốn thể hiện khả năng sáng tạo video lan tỏa những câu chuyện có ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hạn cuối nộp bài là 15 giờ ngày 6.2.2026. Tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 10 triệu đồng và các giải "Ngôi sao mạng xã hội".