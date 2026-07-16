Từ nghịch cảnh, ăn cơm muối ớt đến giấc mơ thành bác sĩ cứu người

Trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 Trường THPT Thành Nhân, nhiều thầy cô, phụ huynh và học sinh đã rơi nước mắt khi nghe Nguyễn Hưng đọc bức thư gửi mẹ. Phía sau những lời tri ân ấy là hành trình vượt nghịch cảnh của hai mẹ con và câu chuyện về một cậu học trò xuất sắc.

Góc học tập của cậu học trò nghèo ẢNH: QUANG VIÊN

Cha mẹ ly hôn khi Hưng mới 4 tuổi, anh trai Hưng vừa lên 6. Hai anh em ở với mẹ. "Con càng lớn càng hiểu mẹ đã mạnh mẽ đến nhường nào. Khi đó mẹ vừa ly hôn, vừa nợ nần, vừa nuôi hai con nhỏ. Nếu là con bây giờ, con cũng không biết mình có đủ sức vượt qua hay không", Hưng chia sẻ.

Tuổi thơ của Hưng gắn với những bữa cơm đạm bạc. Có những ngày mấy mẹ con phải ăn cơm với muối ớt. Nhưng điều Hưng nhớ nhất không phải sự thiếu thốn, mà là tình yêu thương của mẹ dành cho mình.

Hưng nhớ lại, có lần mẹ đưa Hưng đi vay tiền để đóng học phí nhưng không được. Trên đường về, mẹ bật khóc nức nở. "Khi đó con còn nhỏ nên không hiểu. Sau này lớn lên mới cảm nhận được và càng thương mẹ hơn", Hưng rưng rưng kể.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó, biến cố lớn ập đến khi mẹ Hưng là chị Nhung phát hiện mắc bệnh nan y. Chị Nhung kể rằng không đủ can đảm nói trực tiếp với con, chỉ có thể gửi một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Mẹ bị bệnh hiểm nghèo". "Con khóc mà không nói được lời nào. Con sợ sẽ mất mẹ", Hưng nhớ lại.

Bữa cơm của hai mẹ con Hưng chỉ có cá khô và rau ẢNH: QUANG VIÊN

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Cũng theo chị Nhung, may mắn căn bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm. Ca phẫu thuật diễn ra trong kỳ nghỉ hè để Hưng có thể ở bên mẹ. Hưng cho biết: "Suốt nhiều giờ ở bệnh viện, em ngồi lặng nhìn về phía thang máy, nơi các bệnh nhân được đưa vào khu phẫu thuật. Đến tối muộn mới nhìn thấy mẹ, em đã bật khóc. Khoảnh khắc đó em thấy mình vừa được nhận lại cả bầu trời".

Những biến cố gia đình khiến Hưng trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Hưng hiểu rằng cách tốt nhất để đền đáp những hy sinh của mẹ chính là nỗ lực học tập.

Ở Trường THPT Thành Nhân, Hưng chọn khối B với một ước mơ rất đặc biệt. "Em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và nhiều người khó khăn. Đó là lý do em chọn ngành y", Hưng chia sẻ. Tại trường, Hưng được thầy cô đánh giá là một học sinh thông minh, khiêm tốn và giàu nghị lực.

Được chọn vào đội tuyển hóa học của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Hưng dành nhiều tâm sức cho việc ôn luyện. Với Hưng, đây không chỉ là một kỳ thi mà còn là cơ hội để mang niềm vui đến cho mẹ. Và nỗ lực của Hưng đã được đền đáp xứng đáng khi em giành giải nhất cuộc thi.

Nghỉ hè, Hưng xin làm ở quán nước để kiếm tiền phụ mẹ ẢNH: QUANG VIÊN

Một giáo viên của trường nhận xét: "Điều đáng quý nhất ở Hưng không chỉ là năng lực học tập mà còn là ý chí vượt khó và lòng biết ơn đối với gia đình". Ở trường, Hưng luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Ông Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, đánh giá Nguyễn Hưng là một trong những tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó của nhà trường. Điều khiến ông trân trọng nhất ở Hưng không chỉ là thành tích học tập xuất sắc mà còn là nhân cách. "Em biết yêu thương, biết ơn và luôn nỗ lực vươn lên từ hoàn cảnh của mình", ông Độ nhận xét.

Hưng thi tốt nghiệp được 27,25 điểm, đặt nguyện vọng ngành răng - hàm - mặt Trường ĐH Y dược TP.HCM và Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch.

Giờ đây, cậu học trò lớn lên từ những bữa cơm chỉ với muối ớt đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới. Em mang theo lời hứa đã viết trong bức thư gửi mẹ: "Con sẽ cố gắng thi thật tốt để vào đại học y. Con muốn trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Con sẽ là người bảo vệ mẹ và anh hai của con".