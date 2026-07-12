Hành trình vượt khó của nam sinh TP.HCM: 'Ba là nguồn động lực để con bước tiếp'

Võ Thiên Kha (18 tuổi) vừa tốt nghiệp chương trình Tú tài Quốc tế tại Hệ thống Trường Tây Úc (WASS). Kha nỗ lực dành học bổng 70% học phí, đồng thời sáng lập câu lạc bộ học thuật để giúp nhiều học sinh tự tin thể hiện tiếng nói của mình.

Cậu bé nhỏ nhất trở thành người dẫn dắt

Ngày con trai khoác lễ phục tốt nghiệp chương trình Tú tài Quốc tế, bước lên bục phát biểu thay mặt Hội đồng học sinh, chị Nguyễn Tường Vân (54 tuổi, ở TP.HCM) ngồi phía dưới lặng lẽ dõi theo. Giữa tiếng vỗ tay của thầy cô, bạn bè, người mẹ chợt rưng rưng.

Để có ngày hôm nay, từ tận đáy lòng, Thiên Kha luôn biết ơn người cha đã mất - nhà báo Võ Hồng Quỳnh: "Con cảm ơn ba vì đã luôn yêu thương, nuôi dạy con. Con sẽ tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước".

Thiên Kha phát biểu tại lễ tốt nghiệp chương trình Tú tài Quốc tế ở Hệ thống Trường Tây Úc (WASS) ẢNH: NVCC

Nhắc đến khoảnh khắc ấy, giọng chị Vân chợt nghẹn lại. Chị nói, để đứng trên bục vinh danh ngày tốt nghiệp, Võ Thiên Kha (18 tuổi) đã đi qua một hành trình không dễ dàng. Đó là hành trình của một cậu bé sớm chịu mất mát, đứng trước nguy cơ dừng việc học nhưng đã nỗ lực vượt qua.

Chị Vân kể, năm 11 tuổi, Thiên Kha tự tìm hiểu và đăng ký tham gia hội nghị Model United Nations (MUN). MUN là mô hình giả lập các hội nghị Liên Hiệp Quốc, nơi học sinh đóng vai đại biểu các quốc gia để nghiên cứu, tranh luận và đề xuất giải pháp cho những vấn đề toàn cầu.

Nhắc lại hội nghị đầu tiên, Kha tâm sự bản thân "hơi run" vì em là thành viên nhỏ tuổi nhất. Dù vậy, em dần tìm được một sân chơi học thuật phù hợp với mình. Trong khoảng 6 năm, Kha tham gia nhiều sự kiện MUN, đi từ vai trò đại biểu đến các vị trí điều phối, dẫn dắt, cố vấn và tổ chức hội nghị.

Thiên Kha phát biểu tại hội nghị WAMUN II

ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, khi kể về hành trình ấy, Kha không nói nhiều về những giải thưởng của mình. Điều em nhớ hơn là cơ hội được kết bạn, học hỏi và sau này dìu dắt những bạn mới. Có những lúc, dù đang ở vai trò chủ tọa, em vẫn chọn "đi xuống" làm đại biểu để hướng dẫn các bạn cách tham gia.

"Với em, vai trò cao hơn không phải để đứng xa hơn, mà để có thể hỗ trợ những bạn mới bắt đầu nhiều hơn", Kha nói.

Cuối năm lớp 10, em chuyển sang môi trường học mới tại Hệ thống Trường Tây Úc (WASS), Kha giành học bổng giảm 70% học phí mỗi năm đến khi tốt nghiệp. Để có học bổng này, em đã vượt qua 3 vòng thi căng thẳng. Trong lúc gia đình còn nhiều chật vật, học bổng ấy giúp em tiếp tục con đường học vấn với chương trình Tú tài Quốc tế.

Dấu mốc đặc biệt là khi Thiên Kha sáng lập câu lạc bộ WAMUN tại WASS. Từ ý tưởng ban đầu, em từng bước xây dựng, hướng dẫn hơn 50 thành viên và rồi tổ chức hai hội nghị. Trong đó, WAMUN I thu hút hơn 100 học sinh, còn WAMUN II có hơn 200 học sinh tham gia.

Thiên Kha hỗ trợ thành viên mới tại hội nghị WAMUN I ẢNH: NVCC

"Em mong muốn tạo ra một sân chơi để những bạn khác cũng có cơ hội học cách nghiên cứu, tranh luận và tự tin với tiếng nói của mình", Kha chia sẻ.

Nhìn lại hành trình con đã đi qua, chị Vân trải lòng rằng điều khiến chị hạnh phúc nhất không phải là những giải thưởng con đạt được. Với người mẹ ấy, điều quý giá hơn cả là sau biến cố mất cha, con trai đã không gục ngã, biết tự đứng vững trên đôi chân mình và dùng những điều học được để dẫn dắt, nâng đỡ bạn bè.

"Mẹ mong con thành nhân trước khi thành tài"

Một biến cố lớn ập đến với gia đình chị vào năm 2014 khi cha của Thiên Kha, nhà báo Võ Hồng Quỳnh mắc bệnh ung thư ruột non. Năm 2018, cha của Kha qua đời khi em mới học lớp 5.

Chị Vân kể: "Trong ngày đưa tiễn, mọi người nói tuổi cha với con kỵ nhau nên con không được nhìn quan tài. Lúc đó, con đã ôm tôi và hỏi: Mẹ ơi, quan tài là ai vậy mẹ". Chị Vân chết lặng. Con trai của chị vẫn chưa hiểu rằng, sau buổi chiều ấy, cha sẽ mãi mãi không về.

"Nghe con hỏi vậy, tôi đau thắt tim, chân không vững, chẳng thốt nên lời", chị Vân nghẹn ngào nhớ lại.

Thiên Kha lúc 10 tuổi trong khoảnh khắc vui đùa bên mẹ ẢNH: NVCC

Thiên Kha mất cha khi mới 10 tuổi, còn chị gái của em cũng chỉ 16 tuổi. Nỗi đau quá lớn với một gia đình có hai đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành. Sau đó, 3 mẹ con dọn về căn phòng thuê 16 m², gói ghém chung trang thờ, nơi sinh hoạt và học hành.

Có lúc, con đường học vấn của Kha tưởng chừng phải dừng lại. Nhiều người khuyên chị Vân cho con nghỉ học. Nhưng đối với một người mẹ, việc để con nghỉ học là lựa chọn không có gì đau đớn bằng.

Giữa lúc khó khăn nhất, Kha giành được học bổng 70% cho năm học lớp 11 và 12. "Đó không chỉ là một suất học bổng, mà là kết quả của những tháng ngày con cố gắng để tiếp tục con đường học tập của mình", chị Vân xúc động nói.

Thiên Kha lúc 8 tuổi cùng chị gái, người luôn động viên em trong những giai đoạn khó khăn ẢNH: NVCC

Với Kha, em hiểu phía sau hành trình học tập của mình là những tháng ngày mẹ và chị phải khó khăn xoay xở. Kha nói, mỗi hoạt động em làm tốt hơn, mỗi điểm số em cố gắng hơn đều mong có được học bổng để đỡ đần mẹ và chị gái phần nào.

Nhắc đến chị gái, Kha cảm kích nói: "Sau ngày ba mất, khi mẹ phải gánh trên vai quá nhiều nỗi lo, chị gái cũng sớm trở thành một điểm tựa của gia đình. Chị lặng lẽ phụ mẹ chắt chiu từng khoản để em được tiếp tục đến trường".

Cuối tháng 9 năm nay là tròn 8 năm ngày cha của Thiên Kha qua đời. Kha chia sẻ: "Ba luôn là nguồn động lực để con bước tiếp, nhắc nhở con phải giữ vững mục tiêu và ý chí trên con đường mình đã chọn".

Sau những biến cố, chị Vân trải lòng, điều khiến chị thương nhất là các con hiểu hoàn cảnh của gia đình. Trong lúc khó khăn, hai chị em đã không buông xuôi: "Tôi tự hào vì các con đã cùng mẹ vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua".

Với chị Vân, ngày Thiên Kha tốt nghiệp chương trình Tú tài Quốc tế là một dấu mốc đặc biệt. Trong khoảnh khắc nhìn con, chị thấy cậu bé từng đi qua mất mát năm nào nay đã lớn, đủ vững vàng để bước tiếp và mang theo những yêu thương mà cha mẹ và chị gái đã gửi gắm suốt nhiều năm qua.

Trong ngày con "ra khơi", người mẹ chỉ nhắn nhủ một điều: "Mẹ mong con thành nhân trước khi thành tài - một người tử tế".