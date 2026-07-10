Gặp gỡ, trao học bổng động viên các sinh viên hiếu học

Các sinh viên (SV) được nhận suất học bổng 10 triệu đồng/em, 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận 5 triệu đồng/em. Trong số các SV nhận học bổng Nguyễn Thái Bình đợt này, hoàn cảnh của em Trần Ngọc Linh (năm 1 Trường ĐH Văn Lang) đặc biệt khó khăn. Ba Linh làm thợ máy trên tàu, hơn nửa năm mới về nhà một lần còn mẹ em đang phải chống chọi với bệnh nặng. Thu nhập gia đình không ổn định, hiện hai chị em Linh vừa nỗ lực học tập, vừa cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật. Suất học bổng là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh để Linh vững bước vào giảng đường ĐH.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú (bìa phải) cùng thạc sĩ Bùi Quang Trung trao học bổng cho các sinh viên Ảnh: La Tường Vân

Tương tự, em Lê Minh Khang (năm 3 Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đang đầy lo toan do cha đã mất trong đại dịch Covid-19, mẹ đi giúp việc nhà. Để có tiền trang trải sinh hoạt và đỡ đần mẹ, ngoài giờ lên lớp, Khang chọn công việc chạy xe công nghệ. Những cuốc xe tranh thủ sau giờ học chính là nguồn thu nhập chính để mẹ con xoay xở. Khang bộc bạch: "Lịch học khá dày nhưng cứ rảnh là em lại bật app chạy xe. Mỗi ngày kiếm được 100.000 - 200.000 đồng để phụ mẹ. Nỗi lo lớn nhất của em là mỗi khi đến kỳ đóng học phí, áp lực đè nặng lên cả nhà. Nhờ có suất học bổng này đã giúp em giải quyết phần nào khó khăn, tiếp tục học tập, em cảm ơn Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhiều lắm".

Tại buổi gặp gỡ, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác Bạn đọc Báo Thanh Niên, đã có những lời chia sẻ đầy ấm áp: "Số tiền 80 triệu đồng ngày hôm nay là tấm lòng của tập thể Trường ĐH Nguyễn Tất Thành gửi gắm qua quỹ học bổng của Báo Thanh Niên. Ở vai trò cầu nối, chúng tôi hiểu đằng sau mỗi suất học bổng là những lo toan, vất vả mà đáng lẽ ở lứa tuổi này các em chưa phải gánh vác. Món quà này đỡ đần phần nào chi phí trước năm học mới, và qua đây, cũng để các em hiểu rằng mình không hề đơn độc; nhà trường và xã hội sẽ luôn đồng hành để tiếp thêm động lực cho các em".

Nhà báo Nguyễn Đức Tú cùng Thạc sĩ Bùi Quang Trung trao đổi, chia sẻ cùng các em sinh viên Ảnh: La Tường Vân

Em Cổ Gia Hiếu (SV Khoa Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Trường ĐH Công thương) nhận học bổng Nguyễn Thái Bình năm thứ 3, đã thay mặt các bạn bày tỏ niềm xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời này. Nam sinh chia sẻ những suất học bổng ý nghĩa từ Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là động lực lớn để các em tiếp tục phấn đấu, quyết tâm học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của các cô chú.

Tâm sự cùng các SV, học sinh nhận học bổng, thạc sĩ Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: "Học tập là một quá trình dài cần sự nỗ lực và kiên trì, dù phía trước còn nhiều thử thách, khó khăn nhưng tôi mong các em sẽ cố gắng để có kết quả học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội, sau này có công việc ổn định sẽ giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn như các em bây giờ. Đó là những hành động trả ơn đẹp nhất mà mọi người muốn nhận".