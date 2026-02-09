Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh mồ côi vùng lũ ở Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/02/2026 03:10 GMT+7

Chiều 6.2, PV Thanh Niên cùng Thành đoàn TP.Huế trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho 2 học sinh mồ côi do lũ lụt tại TP.Huế. Mỗi suất học bổng trị giá 25 triệu đồng/năm/học sinh được trao cho em Trần Ngọc Đan Thư (học sinh lớp 1 Trường tiểu học số 1 Quảng Vinh, xã Đan Điền, TP.Huế) và em Nguyễn Trần Hà Duyên (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Phú Tân, P.Thuận An, TP.Huế).

Em Trần Ngọc Đan Thư có bố mất do tai nạn lật ghe trong đợt lũ lụt tại miền Trung từ ngày 29.10 - 3.11.2025. Hiện tại, mẹ em là chị Trần Thị Hằng đang làm công nhân may của Công ty Scavi Huế, gia đình rất khó khăn. Còn em Nguyễn Trần Hà Duyên có bố là anh Nguyễn C.B và em trai Nguyễn H.N cùng mất do lật ghe trong lũ. Mẹ của Duyên là chị Trần Thị Liên, ở Thuận An, chưa có công việc ổn định nên hoàn cảnh khá ngặt nghèo.

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh mồ côi vùng lũ ở Huế- Ảnh 1.

PV Thanh Niên (bìa phải) và chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Huế (bìa trái), trao học bổng cho em Trần Ngọc Đan Thư với sự chứng kiến của gia đình

ẢNH: XUÂN MINH

Học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên không chỉ là sự chia sẻ với 2 trường hợp mồ côi cha quá sớm, mà còn hỗ trợ khoản tiền lớn để mẹ của các em có thể trang trải cuộc sống, chăm lo cho con cái tiếp tục đến trường. "Sau khi chồng và con trai mất, tôi rất khủng hoảng và đến nay vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường. Cháu Hà Duyên may mắn được Báo Thanh Niên trao học bổng 1 năm học như vậy, tôi cũng tạm yên tâm. Xin cảm ơn quý lãnh đạo Báo Thanh Niên đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi trong lúc đau thương này. Tôi hứa sẽ cố gắng sớm vượt qua nỗi đau để chăm lo cho cháu được học hành đàng hoàng", chị Trần Thị Liên chia sẻ.

