Vận hành nhà máy cấp nước sạch cho 130.000 người dân phía bắc TP.Huế

Ngày 31.1, ông Dương Quý Dương, Tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Huế (HueWACO) công bố hoàn thành dự án nâng cấp nhà máy nước Phong Thu, cung cấp 24.000 m3 nước sạch/ngày đêm.

Dự án không chỉ bảo đảm cấp nước sạch an toàn cho khoảng 130.000 người dân 6 xã, phường ở phía bắc TP.Huế mà còn đáp ứng nhu cầu nước cho các khu, cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lãnh đạo TP.Huế và HueWACO trong buổi lễ khánh thành đưa vào vận hành dự án nâng cấp nhà máy nước Phong Thu ẢNH: HÀ MI

Theo lãnh đạo HueWACO, trong năm 2025, dự án nâng cấp nhà máy nước Phong Thu (trước đây có công suất 18.000 m3/ngày đêm, phục vụ cho vùng cấp nước TX.Phong Điền cũ) được triển khai đầu tư với cụm xử lý có công suất 6.000 m3/ngày đêm, nâng công suất lên 24.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư hơn 14 tỉ đồng.

Cụm xử lý được chế tạo dạng module thép, ứng dụng công nghệ lắng lamella và lọc tự rửa, vận hành tự động dựa trên chênh lệch áp suất, lần đầu tiên được HueWACO đưa vào dây chuyền xử lý. Nhờ thiết kế gọn nhẹ, mỗi module công suất 2.000 m³/ngày đêm, công trình được thi công, lắp đặt nhanh và hoàn thành sau gần 4 tháng.

Hoạt động vận hành nhà máy cấp nước được tự động hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ ẢNH: HÀ MI

Song song với việc nâng công suất Nhà máy nước Phong Thu, cuối năm 2025, HueWACO hoàn thành Trung tâm Vận hành tự động giai đoạn 2.1, tự động hóa toàn bộ các nhà máy khu vực phía bắc gồm Phong Thu và Tứ Hạ. Việc đầu tư này nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống cấp nước tập trung, góp phần bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định cho người dân TP.Huế.

Để bảo đảm người dân được sử dụng nước sạch an toàn, HueWACO triển khai kế hoạch cấp nước an toàn trên các tiêu chí lưu lượng, áp lực, chất lượng và tính liên tục. Theo đó, hệ thống nhà máy và tuyến ống được đầu tư, nâng cấp, kết hợp ứng dụng công nghệ phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và tăng khả năng thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu.