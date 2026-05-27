Trao học bổng Nguyễn Thái Bình: Tiếp sức học sinh khó khăn theo đuổi ước mơ

Sáng 27.5, tại Trường THPT Bình Sơn, Báo Thanh Niên phối hợp Công ty Handong E&C và nhà trường tổ chức trao 32 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Học sinh Trường THPT Bình Sơn biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, 12 suất học bổng (trị giá 5 triệu đồng/suất) được trao cho học sinh lớp 12 và 20 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) được trao cho học sinh lớp 10, 11 của Trường THPT Bình Sơn.

Gần 1.000 học sinh Trường THPT Bình Sơn tham dự chương trình

ẢNH: HẢI PHONG

Những học sinh được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không bỏ cuộc trước nghịch cảnh.

Ông Jang Jangsu, Giám đốc khối xây dựng Công ty Handong E&C trao học bổng cho học sinh Trường THPT Bình Sơn ẢNH: PHẠM ANH

Em Nguyễn Phạm Kim Ngân, học sinh lớp 10A7, ở thôn 4, xã Vạn Tường, là một trong những trường hợp khiến nhiều người xúc động. Ba em là công nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất, không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến bỏng nặng. Gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ khi phải chăm chồng và nuôi 3 người con ăn học.

Trong khi đó, em Nguyễn Tân Châu, học sinh lớp 10A9, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Hiện em sống cùng bà ngoại tuổi đã cao. Cuộc sống hai bà cháu phụ thuộc vào những khoản thu nhập ít ỏi, nhưng em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, được thầy cô, bạn bè động viên tiếp tục đến trường.

Đại diện Báo Thanh Niên và Công ty Handong E&C trao học bổng cho học sinh Trường THPT Bình Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Hay trường hợp em Phạm Nguyễn Duy Em, học sinh lớp 11B4, ở thôn An Phong, xã Bình Chương, cũng khiến nhiều người nghẹn lòng. Mẹ mất sớm, cha đau yếu, đi lại khó khăn và không còn khả năng lao động. Em hiện sống cùng bà ngoại đã 89 tuổi, nguồn sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp.

Tiếp sức học sinh nghèo trên hành trình chinh phục tri thức và tương lai

Phát biểu tại lễ trao học bổng trong dịp tổng kết năm học 2025 - 2026, thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, cho biết nhiều năm qua, các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi ẢNH: PHẠM ANH

Theo thầy Sinh, thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên, Công ty Handong E&C đã hỗ trợ 100 triệu đồng trao học bổng cho học sinh nhà trường, góp phần tạo động lực để các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. "Đó là lời hứa của Báo Thanh Niên trong việc tiếp sức học sinh nghèo trên hành trình chinh phục tri thức và tương lai", thầy Sinh chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi ẢNH: HẢI PHONG

Có mặt tại lễ trao học bổng, ông Jang Jangsu, Giám đốc khối xây dựng Công ty Handong E&C, cho biết doanh nghiệp hiện đang thi công dự án Nhà máy sản xuất vải Sedo Dung Quất tại Quảng Ngãi. Song song hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty mong muốn tạo thêm những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương.

"Chúng tôi đang làm việc trên mảnh đất này mỗi ngày và luôn nhận được sự hỗ trợ từ địa phương. Vì vậy, Handong E&C mong muốn đóng góp một phần nhỏ để tiếp thêm động lực cho các em học sinh đang nỗ lực vượt khó, theo đuổi ước mơ", ông Jang Jangsu chia sẻ.

Ông Jang Jangsu, Giám đốc khối xây dựng Công ty Handong E&C thể hiện thân thiện khi trao học bổng cho học sinh Trường THPT Bình Sơn

ẢNH: HẢI PHONG

Theo đại diện doanh nghiệp, những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để các em thêm niềm tin vào hành trình phía trước.

Trong định hướng phát triển bền vững, Handong E&C cho biết trách nhiệm với cộng đồng địa phương luôn là một phần quan trọng song hành cùng quá trình triển khai các dự án tại Quảng Ngãi.