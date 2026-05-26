Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, 3 học sinh bị 'phạt' theo cách độc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/05/2026 18:13 GMT+7

3 học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm ở phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) vừa bị lực lượng công an xử lý với hình thức độc lạ: bắt 'đứng lên ngồi xuống' nhiều lần.

Ngày 26.5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng công an nhắc nhở 3 học sinh vi phạm luật giao thông theo cách khá đặc biệt, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung clip, 3 học sinh đi chung trên 1 xe máy điện và đều không đội mũ bảo hiểm đã bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để nhắc nhở.

Đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, 3 học sinh bị 'phạt' theo cách độc- Ảnh 1.

Cảnh lực lượng chức năng xử phạt 3 cậu học trò được người dân ghi lại, đăng mạng xã hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, thay vì lập biên bản xử phạt, các cán bộ công an yêu cầu 3 học sinh thực hiện động tác "đứng lên ngồi xuống" để răn đe, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cách xử lý của lực lượng chức năng vừa nghiêm, vừa mang tính giáo dục, giúp các em ghi nhớ lỗi vi phạm mà không tạo áp lực nặng nề.

Liên quan vụ việc, Công an phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết 2 cán bộ, chiến sĩ xuất hiện trong clip thuộc Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Bắc Gianh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng nay 26.5, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ dân phố Minh Lợi, lực lượng chức năng phát hiện 3 học sinh ngồi chung trên 1 xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhắc nhở.

Sau khi cho các em thực hiện động tác "đứng lên ngồi xuống" nhằm giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông, tổ công tác tiếp tục yêu cầu cả 3 dắt bộ xe về nhà và làm việc với phụ huynh để tránh tái diễn vi phạm.

Công an phường Bắc Gianh cho biết việc nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, nhất là quy định đội mũ bảo hiểm và không chở quá số người quy định.

Tin liên quan

Nhóm học sinh lớp 8 mưu trí giúp công an bắt nghi phạm trộm cắp

Nhóm học sinh lớp 8 mưu trí giúp công an bắt nghi phạm trộm cắp

Nghi phạm trộm cắp xe máy, điện thoại tại nhà bạn ở Khánh Hòa rồi mang về Gia Lai tiêu thụ, bị nhóm học sinh lớp 8 phát hiện, báo công an xử lý.

Đồng Nai: Học sinh lớp 8 dùng AI ghép ảnh nhạy cảm nữ sinh cùng lớp

TP.HCM: 59 điểm làm việc xuyên lễ cấp căn cước cho học sinh cuối cấp

Khám phá thêm chủ đề

học sinh công an giao thông học sinh vi phạm giao thông Đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận