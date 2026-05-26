Đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, 3 học sinh bị 'phạt' theo cách độc

Ngày 26.5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng công an nhắc nhở 3 học sinh vi phạm luật giao thông theo cách khá đặc biệt, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung clip, 3 học sinh đi chung trên 1 xe máy điện và đều không đội mũ bảo hiểm đã bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để nhắc nhở.

Cảnh lực lượng chức năng xử phạt 3 cậu học trò được người dân ghi lại, đăng mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, thay vì lập biên bản xử phạt, các cán bộ công an yêu cầu 3 học sinh thực hiện động tác "đứng lên ngồi xuống" để răn đe, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cách xử lý của lực lượng chức năng vừa nghiêm, vừa mang tính giáo dục, giúp các em ghi nhớ lỗi vi phạm mà không tạo áp lực nặng nề.

Liên quan vụ việc, Công an phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết 2 cán bộ, chiến sĩ xuất hiện trong clip thuộc Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Bắc Gianh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng nay 26.5, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ dân phố Minh Lợi, lực lượng chức năng phát hiện 3 học sinh ngồi chung trên 1 xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhắc nhở.

Sau khi cho các em thực hiện động tác "đứng lên ngồi xuống" nhằm giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông, tổ công tác tiếp tục yêu cầu cả 3 dắt bộ xe về nhà và làm việc với phụ huynh để tránh tái diễn vi phạm.

Công an phường Bắc Gianh cho biết việc nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, nhất là quy định đội mũ bảo hiểm và không chở quá số người quy định.