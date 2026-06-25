Chàng trai 24 tuổi với 68 lần hiến máu cứu người

Tham gia hiến máu tình nguyện từ năm nhất ĐH

Sau nhiều lần tham gia hiến máu và tiểu cầu, Tú trở thành đại biểu trẻ tuổi nhất trong 100 gương mặt tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2026.

“Mình rất bất ngờ khi nhận được thông báo tham gia lễ tôn vinh, bất ngờ hơn nữa khi bản thân là đại biểu trẻ nhất trong 100 tấm gương tiêu biểu trên cả nước. Điều đó khiến mình rất tự hào và biết ơn”, Tú chia sẻ.

Ở tuổi 24, Tú có 68 lần tham gia hiến máu và tiểu cầu ẢNH: NVCC

Đằng sau sự ghi nhận ấy là hành trình thiện nguyện bền bỉ kéo dài hơn 5 năm của chàng trai quê Thanh Hóa. Tú kể tháng 1.2021, khi còn là sinh viên năm nhất ngành y (Trường ĐH Y khoa Vinh) anh chàng tham gia hiến máu lần đầu theo đợt vận động của nhà trường. Với Tú, đó không chỉ là một hoạt động phong trào mà còn là cơ hội để thực hiện mong muốn được sẻ chia với cộng đồng.

Sau những lần hiến máu tại trường, cứ đủ thời gian theo quy định, Tú lại chủ động đến Trung tâm Huyết học - Truyền máu để tiếp tục tham gia. Qua thăm khám và tư vấn, các bác sĩ cho biết với tình trạng sức khỏe hiện tại cùng nhóm máu phù hợp, Tú có thể hiến tiểu cầu định kỳ.

“Mình cảm thấy rất vui vì trong cùng một khoảng thời gian có thể tham gia hiến nhiều lần hơn, được kiểm tra sức khỏe thường xuyên và cho đi nhiều hơn”, Tú nói.

Từ sự hào hứng của những lần đầu, việc hiến máu dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Tú. Trên hành trình ấy, gia đình luôn là nguồn động viên lớn. Tú cho biết người thân không ngăn cản hay lo lắng quá mức, mà thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, nhắc anh chàng ăn uống đầy đủ và sẵn sàng tham gia hiến máu khi người bệnh cần.

Khi hiểu rằng một đơn vị máu có thể giữ lại một cuộc đời

Nếu lần hiến máu đầu tiên xuất phát từ sự hào hứng của tuổi trẻ, thì những trải nghiệm trong môi trường bệnh viện đã giúp Tú hiểu sâu sắc hơn giá trị của từng giọt máu được trao đi.

Là sinh viên trường y, Tú hiểu sâu sắc hơn giá trị của từng giọt máu được trao đi ẢNH: NVCC

Kỷ niệm khiến Tú nhớ nhất là khoảng thời gian thực tập lâm sàng tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây, Tú được chứng kiến quá trình điều trị cho những bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu, bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh, những người phải thường xuyên phụ thuộc vào nguồn máu và các chế phẩm máu để duy trì việc điều trị.

Không chỉ nhìn thấy nỗi vất vả của người bệnh, Tú còn cảm nhận rõ những khó khăn trong công tác vận động và tìm kiếm người hiến máu. “Những trải nghiệm đó khiến mình thấy hành trình của bản thân thật sự ý nghĩa và cần được lan tỏa đến nhiều người hơn”, Tú chia sẻ.

Chính từ những lần chứng kiến người bệnh cần máu để duy trì sự sống, chàng trai càng có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện. Bởi với Tú, điều quý giá nhất nhận lại sau nhiều lần hiến máu không phải là những giấy khen hay danh hiệu, mà là cảm giác bản thân đã giúp đỡ được những bệnh nhân trong lúc khó khăn nhất.

Sắp tới, Tú mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện đến cộng đồng ẢNH: NVCC

Gắn bó với phong trào hiến máu nhiều năm, Tú tin rằng tuổi trẻ không chỉ được đo bằng thời gian, mà còn bằng những giá trị mình để lại cho cộng đồng.

“Hiến máu tình nguyện không phải điều gì quá to tát, mà là cách đơn giản và trực tiếp nhất để sẻ chia sự sống đến với người bệnh. Bởi vì một giọt hồng cho đi có thể giúp một cuộc đời ở lại”, Tú bày tỏ.

Ở tuổi 24, hành trình của Tú chắc chắn chưa dừng lại ở con số 68. Anh chàng cho biết sẽ tiếp tục hiến máu, hiến tiểu cầu và lan tỏa thông điệp nhân văn ấy thông qua mạng xã hội, đồng nghiệp và những câu chuyện đời thường.

“Thật sự mình hiến máu không mong có ngày được vinh danh hay nhận lại điều gì. Mình chỉ mong những giọt máu của mình sẽ đến được với những bệnh nhân cần nó và chúc họ vượt qua những khó khăn lúc bệnh tật”, Tú bộc bạch.

Bùi Đức Hải, Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện Trường ĐH Y khoa Vinh, chia sẻ: "Trong quá trình đồng hành cùng anh Tú, mình rất ấn tượng với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của anh. Anh luôn tiên phong trong các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng tham gia hiến máu khi người bệnh cần. Không chỉ đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu, anh Tú còn truyền cảm hứng cho nhiều tình nguyện viên trẻ, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.