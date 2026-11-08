Cán bộ công an phường ở Đồng Nai lao xuống sông cứu người

Ngày 8.11, Công an thành phố Đồng Nai cho biết một cán bộ thuộc Công an phường Tam Phước đã có hành động dũng cảm, kịp thời lao xuống sông cứu người đàn ông nhảy xuống sông do buồn chuyện gia đình và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 5 phút ngày 7.11, khi đến thăm một người bạn tại khu vực gần cầu Hóa An (phường Biên Hòa), đại úy Đoàn Châu Khanh (cán bộ Công an phường Tam Phước) bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang chới với giữa sông Đồng Nai, có dấu hiệu đuối nước.

Ngay khi phát hiện sự việc, đại úy Khanh đã nhanh chóng mặc áo phao để bảo đảm an toàn rồi lao mình xuống sông, bơi về phía nạn nhân ứng cứu.

Đại úy Đoàn Châu Khanh liều mình nhảy xuống sông cứu người đàn ông ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Dù dòng nước chảy mạnh, đại úy Khanh vẫn nỗ lực tiếp cận thành công, giữ và dìu người đàn ông đang chới với giữa dòng nước vào khu vực bến thuyền, lên bờ an toàn.

Qua tìm hiểu ban đầu, người gặp nạn được xác định là anh N.V.T (27 tuổi). Do buồn chuyện gia đình, anh T. đã tìm đến khu vực cầu Hóa An, rồi nhảy xuống sông Đồng Nai.

Sau khi được cứu lên bờ, đại úy Khanh đã trấn an, động viên anh N.V.T nhanh chóng ổn định tinh thần, sau đó đưa người này về nhà và bàn giao cho gia đình tiếp tục chăm sóc.

Hành động dũng cảm, kịp thời của đại úy Đoàn Châu Khanh không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.