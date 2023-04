Đại úy công an và chàng trai trẻ lao mình xuống sông cứu người

C HỈ SUY NGHĨ LÀM SAO ĐỂ KỊP CỨU NGƯỜI

UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam) vừa tuyên dương, khen thưởng đột xuất đại úy Nguyễn Phước Đạt (cán bộ Công an TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) và anh Nguyễn Hồng Phúc (18 tuổi, ở P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.4, chị L.T.C.U (40 tuổi, tạm trú ở TT.Ái Nghĩa) đến cầu Ái Nghĩa rồi bất ngờ nhảy xuống sông Vu Gia. Khi thấy chị U. chới với giữa dòng nước, không chút chần chừ, đại úy Đạt lao xuống sông ứng cứu.

Lúc này, anh Nguyễn Hồng Phúc đi ngang qua cầu thấy vậy cũng nhanh chóng tìm áo phao mặc vào rồi nhảy xuống sông hỗ trợ đại úy Đạt đưa chị U. vào bờ.

UBND H.Đại Lộc khen thưởng đại úy Nguyễn Phước Đạt và anh Nguyễn Hồng Phúc

Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại úy Nguyễn Phước Đạt kể chiều hôm ấy đang trên đường đi làm về, thấy nhiều người tập trung tại cầu Ái Nghĩa nên dừng xe lại xem. Khi thấy dưới sông có một phụ nữ đang chới với, anh liền chạy vào nhà dân sát bờ sông mượn chiếc áo phao, mặc vào rồi nhảy xuống cứu.

"Khi tôi tiếp cận người phụ nữ thì phát hiện có một thanh niên cũng đang bơi đến, sau đó cả hai chúng tôi phối hợp đưa chị ấy vào bờ an toàn. Sau khi sơ cứu ban đầu, người phụ nữ được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi Quảng Nam để theo dõi sức khỏe", đại úy Đạt nhớ lại.

Đại úy Nguyễn Phước Đạt đưa người phụ nữ vào bờ an toàn

C.X

Theo đại úy Đạt, trước khi lao xuống sông, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện sông sâu hay cạn, nước lặng hay chảy xiết. Lúc đó, mọi ý nghĩ chỉ dồn vào việc làm sao để kịp đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

"Khi nhảy xuống cứu, tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện sẽ được khen thưởng hay trả ơn gì cả. Với một chiến sĩ công an, việc xả thân vì nhân dân là chuyện bình thường, đây là việc nên làm và phải làm!", đại úy Đạt chia sẻ.

H ÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM CẦN ĐƯỢC LAN TỎA

Nguyễn Hồng Phúc, người không ngần ngại lao xuống sông cứu người cùng đại úy Đạt, quê gốc ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Đà Nẵng. Ngày 19.4, Phúc từ TP.Đà Nẵng về TT.Ái Nghĩa để thăm người thân.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Phúc cùng nhóm bạn đến công viên Ái Nghĩa (gần cầu Ái Nghĩa) để uống nước. "Khi chuẩn bị tính tiền, em nghe mọi người xung quanh hô hoán "có người nhảy cầu tự tử" liền vội chạy về nhà người thân ở gần đó lấy áo phao rồi quay lại nhảy xuống sông ứng cứu", Phúc nói.

Cũng như đại úy Đạt, khi cứu người, trong đầu Phúc cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sinh ra ở Nha Trang, biết bơi từ nhỏ nên khi thấy có người đang chới với dưới nước, Phúc liền lao xuống cứu. Đưa được người phụ nữ vào bờ an toàn, Phúc hơi đuối, đứng không vững nên được nhóm bạn đi cùng đưa về nhà nghỉ ngơi. "Tối về xem tin tức trên mạng biết được người phụ nữ đã an toàn, em rất mừng", Phúc tâm sự.

Trung tá Lê Thành Thảo, Trưởng công an TT.Ái Nghĩa, cho biết bước đầu đơn vị xác định do trục trặc chuyện gia đình và nợ nần nên chị L.T.C.U nhảy sông với ý định tự tử. "Đồng chí Đạt có thái độ, tinh thần dũng cảm sẵn sàng hy sinh bản thân mình khi nhảy xuống sông cứu người. Hành động này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người chiến sĩ công an "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" và để lại hình ảnh đẹp, lan tỏa trong lòng quần chúng nhân dân", trung tá Thảo nói.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Phó chủ tịch UBND H.Đại Lộc, cũng đánh giá cao tinh thần dũng cảm cứu người, không ngại nguy hiểm của đại úy Nguyễn Phước Đạt và anh Nguyễn Hồng Phúc. "Tôi mong rằng hành động dũng cảm này được nhân rộng để lan tỏa trong toàn lực lượng công an cũng như toàn thể nhân dân", ông Khương nói.