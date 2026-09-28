Tặng Huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ cho cô giáo Hoàng Thị Hiền

Sáng 28.9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Hồ Phúc Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, đoàn viên Chi đoàn giáo viên Trường mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An).

Anh Hồ Phúc Hải trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cô giáo Hoàng Thị Hiền ẢNH: T.Đ

Trước đó, vào ngày 28.8, trong lúc đón trẻ tại điểm trường Tân Lâm, xã Nghĩa Hành, phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng thời điểm xe tải đang di chuyển đến, cô Hoàng Thị Hiền đã lao ra, ôm và đưa học sinh ra khỏi tình huống nguy hiểm.

Ngay khi giữ được bé trai an toàn, chiếc xe tải đã cán qua 2 chân cô giáo Hiền. Cô Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện 115 Nghệ An rồi chuyển ra Hà Nội chữa trị.

Đến nay, sau 1 tháng điều trị, cô giáo Hiền bị cắt chân phải, chân trái đang điều trị phục hồi.

Hành động dũng cảm và trách nhiệm của người giáo viên đã nhận được sự sẻ chia của đồng nghiệp và cộng đồng.

Trước hoàn cảnh một mình nuôi 2 con nhỏ, kinh tế gia đình cô Hiền khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ. Sau 3 ngày kêu gọi, gần 9.000 tổ chức, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ cô Hiền hơn 2 tỉ đồng.