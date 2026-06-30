Phó thủ tướng chỉ đạo về hệ thống truy xuất nông sản

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khi dự lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 30.6, tại Hà Nội.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra thông tin trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam ẢNH: KHƯƠNG TRUNG

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản được xây dựng gồm 3 hợp phần chính dành cho người dân tra cứu thông tin; quản trị phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi; ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động, thiết bị thông minh.

Qua kiểm thử, hệ thống có khả năng đáp ứng khoảng 1.000 lượt tra cứu/giây; 30.000 người quét tem truy xuất đồng thời; trên 85 triệu lượt quét tem truy xuất/ngày và khoảng 50 bản tin dữ liệu dung lượng 2 MB/giây, đáp ứng cơ sở kỹ thuật để mở rộng triển khai trên toàn quốc.

Đến nay, hệ thống tích hợp thông tin, dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm, thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn thí điểm trên sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), khi số hóa toàn bộ dữ liệu từ vùng trồng, cơ sở đóng gói đến lô hàng xuất khẩu đã rút ngắn thời gian từ thu hoạch đến thông quan xuống còn 6 ngày, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kiểm tra, kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Hiện tại, hệ thống tích hợp thông tin, dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm, thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố. Đối với các doanh nghiệp, hệ thống góp phần chuẩn hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian thông quan từ 15 - 20 ngày xuống còn 6 - 11 ngày.

Tiến tới quy định bắt buộc truy xuất nguồn gốc nông sản

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của ngành nông nghiệp, nhằm minh bạch hóa toàn bộ chuỗi sản xuất nông sản, góp phần nâng cao chất lượng và giữ uy tín, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Truy xuất nguồn gốc, xuất xứ không còn là yêu cầu riêng đối với một số mặt hàng, thị trường xuất khẩu mà là xu thế tất yếu trong quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ngành nông nghiệp muốn phát triển bền vững thì buộc phải xây dựng được thương hiệu và phải làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc để chinh phục được thị trường khó tính.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đặc biệt lưu ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải coi truy xuất nguồn gốc là công cụ kiểm soát, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam, không phải là một thủ tục hành chính phát sinh thêm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hướng dẫn đơn giản để doanh nghiệp triển khai thực hiện nhằm mở rộng, thu hút doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào việc truy xuất nguồn gốc nông sản và coi đây là hạ tầng quan trọng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.