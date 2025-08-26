Phó thủ tướng: Giao thông luôn phải tiên phong, như công binh đi trước mở đường

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành GTVT sáng 26.8, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, mỗi bước ngoặt quan trọng của đất nước đều có dấu ấn của những người làm GTVT.

Là người từng học ngành giao thông, gắn bó với ngành GTVT trên nhiều cương vị công việc, ông bày tỏ sự xúc động và tự hào bởi những thành tựu của ngành đã đạt được trong suốt 8 thập kỷ. Đó cũng là sự tự hào của những người đã, đang và sẽ là người GTVT.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, ngành giao thông phải gánh vác sứ mệnh tiên phong đi trước mở đường ẢNH: TẠ HẢI

Theo Phó thủ tướng, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

"Trong bối cảnh ấy, ngành GTVT (giờ đây là ngành Xây dựng) vẫn phải gánh vác sứ mệnh trên vai, tiên phong như những người công binh đi trước mở đường", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Thực tế chứng minh, mỗi công trình giao thông đường bộ được đầu tư đã và đang hình thành nên một hành lang kinh tế mới, cực tăng trưởng mới, các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ mới, góp phần phát triển các vùng, các địa phương và các ngành kinh tế.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, ngày 28.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính. Bác Hồ cũng khẳng định: "Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ".

Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và 2 cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ chủ quyền quốc gia, ngành GTVT đã đảm nhận một sứ mệnh thiêng liêng: "Mở đường, giữ đường, chở cả Tổ quốc trên vai".

Hàng vạn cán bộ, kỹ sư, công nhân viên ngành GTVT đã trở thành chiến sĩ, góp phần làm nên chiến thắng bằng những con đường xuyên núi, vượt sông, bám trụ giữa mưa bom bão đạn.

Huyền thoại Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là minh chứng sống động nhất. Gần 20 vạn con người ngành giao thông bám mặt đất, cõng đất đá mở đường, giữ cho mạch vận tải thông suốt suốt dọc chiều dài đất nước.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: TẠ HẢI

Trong ngành đường sắt, đường bộ, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã nêu cao tinh thần "sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm", "qua sông không cầu, chạy tàu không ga", "địch phá ta sửa, địch phá ta cứ đi".

Trên biển cả bao la, những con "tàu không số" đã bí mật vượt trùng khơi, bất chấp nguy hiểm, vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam. Tuyến vận tải biển bí mật - đường Hồ Chí Minh trên biển trở thành huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Những con tàu không số, ngụy trang thành tàu cá, tàu buôn, vượt phong tỏa khốc liệt của hải quân và không quân Mỹ, chở hàng nghìn tấn vũ khí, lương thực, thuốc men và cán bộ từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam.

Trong lĩnh vực hàng không, nhiều các cán bộ, chiến sĩ ngành hàng không dân dụng đã vượt mọi khó khăn về thiếu thốn cơ sở vật chất, nhiều sân bay bị đánh phá, thực hiện hàng nghìn chuyến bay trong lửa đạn, hạ cánh trong hiểm nguy để vận chuyển an toàn hàng viện trợ từ các nước anh em xã hội chủ nghĩa.

Nhiều chuyến bay được thực hiện trong bão lửa đã vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men cho chiến trường miền Nam, đưa các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự các sự kiện ngoại giao quốc tế, thực hiện các nhiệm vụ bí mật và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Hàng vạn cán bộ, công nhân ngành giao thông đã ngã xuống trong chiến tranh. Máu của họ nhuộm đỏ từng tấc đường, từng mét ray, từng cây cầu, bến cảng để giữ vững mạch sống vận tải vũ khí, quân lương trong suốt chiều dài kháng chiến. Những chiến công oanh liệt của họ vang vọng đến tận ngày hôm nay và của các thế hệ tiếp nối mai sau về một thời "Máu và hoa" trên các cung đường. Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh

Những năm tháng đổi mới, khi đất nước bị bao vây cấm vận, nhiều công trình thực sự cấp bách, có tầm vóc lớn đã được xây dựng như cầu Rào, cầu Niệm, cầu An Dương (Hải Phòng), cầu Bo (Thái Bình), cầu Thăng Long, cầu Chương Dương (Hà Nội)...

Tuyến đường sắt nối liền Bắc - Nam sau 30 năm gián đoạn được khôi phục và đặt tên là tuyến đường sắt Thống nhất; tuyến đường sắt Đông Anh - Thái Nguyên được xây dựng mới là công trình đường sắt đầu tiên hoàn toàn do Việt Nam thực hiện.

Bộ trưởng Xây dựng cũng nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ GTVT được hợp nhất với Bộ Xây dựng với kỳ vọng không gian phát triển mới. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sứ mệnh "đi trước mở đường" của ngành GTVT vẫn còn nguyên vẹn, được tiếp nối dựng xây trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.