Đây là năm đầu tiên Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 23.11; đồng thời tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp trong đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa tại doanh nghiệp.

Cùng dự có Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, MTTQ và các đoàn thể T.Ư Phạm Tất Thắng; lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cùng đông đảo đoàn viên, công nhân lao động.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan không gian trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội văn hóa công nhân ẢNH: THU HƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời là giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Đối với giai cấp công nhân, văn hóa không chỉ góp phần nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động mà còn bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân chính là chăm lo chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

"Phát triển văn hóa trong công nhân không chỉ là tạo thêm những sân chơi văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường để mỗi người công nhân được phát triển toàn diện, được sáng tạo, được tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp", bà Thái Thu Xương cho hay.