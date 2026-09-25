Phó thủ tướng: Không để sản xuất nông sản xong mới đi tìm thị trường

Đây là mục tiêu được Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề ra tại buổi làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu ngành nông, lâm, thủy sản, ngày 25.9.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu ẢNH: CHINHPHU.VN

Theo Bộ NN-MT, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 56,3 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ, xuất siêu khoảng 16,9 tỉ USD. Với kết quả này, Bộ NN-MT đánh giá có cơ sở để hoàn thành, thậm chí vượt mục tiêu xuất khẩu 74,2 tỉ USD cả năm.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng cho hay mức tăng trưởng giữa các ngành hàng chưa đồng đều. Thực tế cho thấy, gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, thủy sản duy trì đà tăng, còn rau quả là một trong những nhóm hàng nổi bật.

Trong khi, cà phê tăng 15,4% về lượng nhưng kim ngạch giảm 7,3% do giá xuất khẩu bình quân giảm; gạo, cao su, sắn và sản phẩm từ sắn cũng giảm về giá trị.

Để đạt mục tiêu 100 tỉ USD vào năm 2030, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu ngành nông nghiệp cần thay đổi cách làm từ "sản xuất rồi tìm thị trường" sang nghiên cứu thị trường để tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát giống và đầu vào, chuẩn hóa sản xuất, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, tổ chức phân phối quốc tế và duy trì, mở rộng thị phần.

Phó thủ tướng thường trực cũng yêu cầu đổi mới quản lý theo hướng quản trị chuỗi giá trị và ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất, xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của người sản xuất làm thước đo.

Việc điều hành phải từng bước chuyển từ phương thức hành chính sang dựa trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường để nâng cao năng lực dự báo, điều hành.

Chuỗi giá trị phải được tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Hợp tác xã là cầu nối với người nông dân, người trực tiếp tạo ra sản phẩm. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo phát triển, hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng và tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.

Trên nền tảng đó, theo Phó thủ tướng thường trực ngành nông, lâm, thủy sản nếu tổ chức thực hiện tốt có thể phấn đấu đạt mục tiêu sớm hơn.

Liên quan đến những khó khăn trực tiếp tác động đến sản xuất, xuất khẩu như tín dụng, hoàn thuế, doanh nghiệp đề nghị chính sách tín dụng phù hợp hơn với đặc thù mùa vụ, chu kỳ thu mua và đầu tư; đồng thời đẩy nhanh hoàn thuế để giảm áp lực dòng tiền.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định quy định về VAT phải được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan phối hợp hướng dẫn, đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thuế trên cơ sở hồ sơ minh bạch nhưng vẫn kiểm soát các trường hợp lợi dụng chính sách.



