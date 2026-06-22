Phó thủ tướng: Không vì khó quản mà cấm nhập khẩu ô tô diện quà biếu tặng

Chiều 22.6, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Công thương và một số bộ, ngành liên quan cho ý kiến hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu hoàn thiện chính sách nhập khẩu ô tô diện quà biếu tặng ẢNH: VGP

Theo Bộ Công thương, dự thảo quyết định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu ô tô, đặc biệt là ô tô không nhằm mục đích thương mại.

Cụ thể, ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu dưới dạng quà biếu, quà tặng hoặc tài sản di chuyển phải đúng loại xe, nhãn hiệu, nhà sản xuất và loại nhiên liệu ghi trong giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp.

Các hoạt động này chỉ được thực hiện qua doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, trừ trường hợp được ưu đãi, miễn trừ theo quy định riêng.

Quy định này nhằm hạn chế việc nhập khẩu xe đã qua sử dụng không đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Đồng thời bảo đảm phương tiện được bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Việt Nam.

Về hồ sơ, ngoài giấy tờ theo quy định của pháp luật hải quan, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải bổ sung văn bản nêu rõ mục đích nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng hoặc tài sản di chuyển; thông tin về bên tặng, bên nhận hoặc chủ thể sử dụng; cùng các thông số cơ bản của xe. Quy định này giúp cơ quan hải quan xác định đúng bản chất giao dịch, nâng cao hiệu quả quản lý và công tác thống kê.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Bộ Công thương công khai danh sách doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu ô tô và phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu; Bộ Xây dựng công bố danh sách cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan thực hiện thông quan, giám sát việc chuyển nhượng, biếu tặng xe tạm nhập khẩu và chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô có trách nhiệm báo cáo định kỳ về số lượng, giá trị, chủng loại, nhãn hiệu và nhiên liệu của xe nhập khẩu theo các hình thức nêu trên.

Trước đó, Bộ Công thương đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Công an về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng giữa hai hình thức quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển; đồng thời bổ sung phân công trách nhiệm các bộ, ngành trong phối hợp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý.

Dự thảo cũng làm rõ quy định về tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng ô tô, xe hai bánh gắn máy đối với đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực nêu rõ, trong quá trình xây dựng chính sách quản lý việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển, những vướng mắc phát sinh cần được nhận diện để tháo gỡ; không vì khó quản lý mà cấm hoặc không thực hiện.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, chính sách phải bảo đảm công bằng, không để lợi dụng hình thức quà biếu, quà tặng để trục lợi chính sách. Mục tiêu là tiếp tục hoàn thiện chính sách, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.