Phó thủ tướng kỳ vọng Trường ĐH Luật TP.HCM vươn tầm khu vực, quốc tế

Ngày 30.3, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (1996–2026). Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, từ một cơ sở đào tạo pháp lý trong điều kiện còn nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, trường đã vươn lên trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục ĐH của cả nước. Hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ do trường đào tạo đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống tư pháp, các tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp, góp phần trực tiếp vào quá trình xây dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó thủ tướng khẳng định việc Chính phủ ban hành các quyết định xây dựng Trường ĐH Luật TP.HCM trở thành cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật trọng điểm không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự tin tưởng, giao phó trách nhiệm lớn lao đối với nhà trường trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng đề nghị trường tiếp tục triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược, tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập; phát triển nghiên cứu khoa học gắn với hoạch định chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ, kinh tế số và dữ liệu; đẩy mạnh tự chủ ĐH gắn với trách nhiệm giải trình; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị và giảng dạy; mở rộng hoạt động phục vụ cộng đồng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Với tư cách là cựu sinh viên của trường, Phó thủ tướng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thầy cô đã tận tâm đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ người học; qua đó gửi gắm kỳ vọng tới sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, kế thừa truyền thống và nuôi dưỡng niềm tự hào về mái trường, góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng truyền thống đã được vun đắp, Phó thủ tướng Chính phủ tin tưởng Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế.

Ở góc độ ngành giáo dục, ông Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định Trường ĐH Luật TP.HCM đã có bước phát triển vững chắc và toàn diện trong suốt 50 năm qua, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu của đất nước. Bộ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của nhà trường, đặc biệt là những đóng góp của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Trong chiến lược phát triển giáo dục ĐH, quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh việc Đảng và Nhà nước đã xác định rõ yêu cầu xây dựng các cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trong diễn văn khai mạc, tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; đồng thời trân trọng ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và đối tác trong suốt quá trình phát triển.

Hướng tới chặng đường mới, tiến sĩ Lê Trường Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và những biến chuyển sâu sắc của đời sống kinh tế – xã hội, Trường ĐH Luật TP.HCM xác định định hướng phát triển theo mô hình ĐH đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và quản trị, từng bước xây dựng mô hình đại học số. Trên nền tảng truyền thống đã được vun đắp, nhà trường hướng tới đào tạo những thế hệ người học có tư duy liên ngành, năng lực thích ứng và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp của thực tiễn, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award 2026" đã chính thức được công bố và trao cho 4 cá nhân tiêu biểu của ngành luật, gồm: GS-TSKH Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, được vinh danh ở hạng mục Sáng tạo; PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được trao giải Cống hiến; GS-TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được vinh danh ở hạng mục Thành tựu; GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, được trao giải Kiến tạo.

Dịp này, trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 2 – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - ghi nhận những đóng góp xuất sắc của trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời, trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp bộ, ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu.