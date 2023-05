Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Bình Phước cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Chiều 12.5, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu.

Tại buổi làm việc, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết quý 1/2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,6% (đứng thứ 17 của cả nước). Trong 4 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp, hoạt động bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội đều tăng. Tỉnh đã thu hút được 11 dự án với số vốn 2.732 tỉ đồng (đạt 22% kế hoạch năm); giải ngân đầu tư công được 1.180 tỉ đồng (đạt 15,9% kế hoạch Chính phủ giao); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,2 tỉ USD (tăng 1,7% so với cùng kỳ), nhập khẩu đạt 717 triệu USD (giảm 15,3% so với cùng kỳ). Xếp hạng PCI năm 2022 tỉnh tăng 7 bậc so với năm 2021, đứng thứ 43/63 tỉnh thành.

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại Bình Phước HOÀNG GIÁP

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị Chính phủ chấp thuận cho tỉnh bổ sung chỉ tiêu đất phát triển KCN đến năm 2025 là 7.584 ha; điều chỉnh luật Xây dựng, bổ sung quy định cho phép điều chỉnh cục bộ trong quy hoạch nông thôn; giao Bộ Công thương đánh giá lại và xem xét bỏ quy hoạch mỏ bauxite ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn về quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp để địa phương thực hiện.

Chính phủ xem xét, sớm cho chủ trương để UBND tỉnh phối hợp nhà đầu tư trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); Bộ TN-MT, Bộ Công thương rà soát, tham mưu văn bản hướng dẫn cụ thể về chính sách đất đai trong đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; sớm phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư mở rộng 3 KCN Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú (H.Đồng Phú) và Minh Hưng 3 (TX.Chơn Thành)...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền báo cáo tại buổi làm việc HOÀNG GIÁP

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết thời gian qua, Bình Phước cũng đã tích cực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Tỉnh cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương với những giải pháp đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết thời gian qua, tỉnh đã tích cực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp HOÀNG GIÁP

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có ý kiến thảo luận về các kiến nghị đề xuất của tỉnh Bình Phước.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả Bình Phước đạt được trong 4 tháng đầu năm 2023, đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra để có thể điều chỉnh, bổ sung kịp thời trong quá trình thực hiện, nhất là đối với công tác thu ngân sách.



Tỉnh cũng cần đẩy nhanh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công (dù không thấp hơn bình quân cả nước nhưng cũng không cao) nhằm tạo động lực cho tăng trưởng, cải thiện thanh khoản của nền kinh tế.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc HOÀNG GIÁP

Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhận định Bình Phước có điều kiện tốt để phát triển công nghiệp nên tỉnh cần có kế hoạch dài hơi trong đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tập trung hơn nữa vào phát triển hạ tầng giao thông; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính…

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền của mình, tích cực hỗ trợ Bình Phước nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý các vướng mắc nhằm tạo điều kiện để Bình Phước phát triển nhanh trong thời gian tới.