Phó thủ tướng: Năng lực cạnh tranh số không đơn thuần là vị trí xếp hạng

Chiều nay 11.11, Bộ KH-CN tổ chức lễ công bố kết quả của Việt Nam trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026). Đây là bảng xếp hạng do Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới thuộc Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HẢI HÀ

Ngay trong năm đầu tiên chính thức tham gia đánh giá, Việt Nam đạt thứ 37/70 nền kinh tế, góp mặt trong nhóm 50 nền kinh tế đứng đầu thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3 trong số 6 nền kinh tế được đánh giá (gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines).

Đặc biệt, ở các nội dung thành phần, Việt Nam ghi nhận thứ hạng cao tại nhiều chỉ số then chốt: thứ 13 về ứng dụng AI, thứ 15 về quản trị số và AI, thứ 21 về hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định "tin vui" đến kịp thời, ngay trước thềm phiên chất vấn của Quốc hội về KH-CN vào ngày mai 12.11.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng lưu ý năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là thứ hạng trên một bảng đánh giá. Đó một nguồn thông tin tham khảo rất quan trọng về khả năng của mỗi nền kinh tế trong việc nắm bắt cơ hội, thích ứng trước biến động và tạo lập lợi thế phát triển.

"Đạt thứ hạng cao không có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu về phát triển Chính phủ điện tử và nghiên cứu phát triển AI. Đây là một chỉ số để đánh giá bước đầu về năng lực cạnh tranh số và ứng dụng AI, cho nên chúng ta không chủ quan, không thỏa mãn", Phó thủ tướng nói.

Theo Phó thủ tướng, kết quả xếp hạng cho thấy những gì đã làm là đúng hướng. Đó là động lực để tiếp tục phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuyển hóa kết quả trên thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, dịch vụ công tốt hơn và chất lượng cuộc sống của người dân phải được nâng lên.

"KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số suy cho cùng là làm sao bảo đảm sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp, nâng cao năng suất của nền kinh tế và bảo đảm cuộc sống của người dân tốt hơn. Đó là mục tiêu cuối cùng chúng ta cần phải đạt được", Phó thủ tướng nêu rõ.

Tại Nghị quyết 57, Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2030 vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, đồng thời thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI.