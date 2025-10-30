Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phó thủ tướng nói về xử lý học sinh vi phạm: Có thể xử lý hình sự, hành chính
Video Giáo dục

Phó thủ tướng nói về xử lý học sinh vi phạm: Có thể xử lý hình sự, hành chính

Yến Thi - Mai Hà
30/10/2025 14:40 GMT+7

Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết việc xử lý học sinh vi phạm sẽ căn cứ theo tính chất hành vi và lứa tuổi, có thể đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cộng đồng hoặc xử lý theo quy định của pháp luật hình sự, hành chính.

Ngày 30.10, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội XV, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội liên quan vấn đề giáo dục, trong đó có việc xử lý học sinh vi phạm.

Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT nắm sát tình hình, theo dõi diễn biến để kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan.

Phó thủ tướng nói về xử lý học sinh vi phạm: Có thể xử lý hình sự, hành chính - Ảnh 1.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 19 quy định khen thưởng, kỷ luật học sinh trong nhà trường. Theo Phó thủ tướng Lê Thành Long, thông tư này nhằm sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp trong Thông tư 08 năm 1988.

Nói thêm về kinh nghiệm quốc tế, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết các vi phạm được xử lý theo hệ thống pháp luật chuyên ngành tương ứng.

Chi tiết, kính mời quý vị theo dõi video:

Phó thủ tướng nói về xử lý học sinh vi phạm: Có thể xử lý hình sự, hành chính

Bỏ kỷ luật đình chỉ học: nhân văn nhưng liệu có đủ răn đe?

Bỏ kỷ luật đình chỉ học: nhân văn nhưng liệu có đủ răn đe?

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó nhiều quy định mới đã được ban hành dẫn đến nhiều ý kiến tranh luận, nhất là quy định bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học đối với học sinh.

xử lý học sinh vi phạm Bộ GD-ĐT Phó thủ tướng thông tư
