Phó thủ tướng nói về xử lý học sinh vi phạm: Có thể xử lý hình sự, hành chính

Ngày 30.10, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội XV, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội liên quan vấn đề giáo dục, trong đó có việc xử lý học sinh vi phạm.

Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT nắm sát tình hình, theo dõi diễn biến để kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 19 quy định khen thưởng, kỷ luật học sinh trong nhà trường. Theo Phó thủ tướng Lê Thành Long, thông tư này nhằm sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp trong Thông tư 08 năm 1988.

Nói thêm về kinh nghiệm quốc tế, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết các vi phạm được xử lý theo hệ thống pháp luật chuyên ngành tương ứng.

Chi tiết, kính mời quý vị theo dõi video: