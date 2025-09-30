Theo tinh thần của Thông tư 19 vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, các nguyên tắc và hình thức kỷ luật đều dựa trên tinh thần nhân văn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, vì sự tiến bộ của học sinh. Trong đó, điểm đáng lưu ý là hình thức kỷ luật trong Thông tư 19 đã được thay thế theo hướng nhẹ nhàng hơn so với quy định trước đó. Đặc biệt là bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học đối với học sinh.

Bỏ kỷ luật đình chỉ học: nhân văn nhưng liệu có đủ răn đe?

Trong Thông tư 19, quy định gây ra nhiều tranh luận trái chiều nhất là bỏ hình thức đình chỉ học đối với học sinh. Theo đó, mức kỷ luật cao nhất đối với vi phạm của học sinh chỉ còn là viết kiểm điểm. Điều này khiến nhiều người lo ngại không đủ sức răn đe với những vi phạm lớn của học sinh trong nhà trường. Nếu phải bỏ hình thức kỷ luật này, cũng cần có một hình thức kỷ luật khác nghiêm khắc hơn đối với những vi phạm nặng của học sinh.

Hình thức kỷ luật trong Thông tư 19 vừa qua đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều ẢNH: KHANG PHÚC

Đặc biệt, Thông tư 19 lần này còn có điểm mới trong quy định hình thức khen thưởng học sinh là hình thức thư khen, nhằm hướng tới tính chủ động và phân quyền cho nhà giáo, nhà trường nhiều hơn trong vấn đề khen thưởng cho học sinh, góp phần tạo động lực cho học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện.



