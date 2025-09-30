Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bỏ kỷ luật đình chỉ học: nhân văn nhưng liệu có đủ răn đe?
Video Giáo dục

Bỏ kỷ luật đình chỉ học: nhân văn nhưng liệu có đủ răn đe?

Khang Phúc - Bảo Khôi - Thảo Tú
30/09/2025 17:03 GMT+7

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó nhiều quy định mới đã được ban hành dẫn đến nhiều ý kiến tranh luận, nhất là quy định bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học đối với học sinh.

Theo tinh thần của Thông tư 19 vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, các nguyên tắc và hình thức kỷ luật đều dựa trên tinh thần nhân văn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, vì sự tiến bộ của học sinh. Trong đó, điểm đáng lưu ý là hình thức kỷ luật trong Thông tư 19 đã được thay thế theo hướng nhẹ nhàng hơn so với quy định trước đó. Đặc biệt là bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học đối với học sinh.

Bỏ kỷ luật đình chỉ học: nhân văn nhưng liệu có đủ răn đe?

Trong Thông tư 19, quy định gây ra nhiều tranh luận trái chiều nhất là bỏ hình thức đình chỉ học đối với học sinh. Theo đó, mức kỷ luật cao nhất đối với vi phạm của học sinh chỉ còn là viết kiểm điểm. Điều này khiến nhiều người lo ngại không đủ sức răn đe với những vi phạm lớn của học sinh trong nhà trường. Nếu phải bỏ hình thức kỷ luật này, cũng cần có một hình thức kỷ luật khác nghiêm khắc hơn đối với những vi phạm nặng của học sinh.

- Ảnh 1.

Hình thức kỷ luật trong Thông tư 19 vừa qua đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều

ẢNH: KHANG PHÚC

Đặc biệt, Thông tư 19 lần này còn có điểm mới trong quy định hình thức khen thưởng học sinh là hình thức thư khen, nhằm hướng tới tính chủ động và phân quyền cho nhà giáo, nhà trường nhiều hơn trong vấn đề khen thưởng cho học sinh, góp phần tạo động lực cho học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện.


Tin liên quan

Thực hư thông tin phó hiệu trưởng ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện

Thực hư thông tin phó hiệu trưởng ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại lời nói được cho là của Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (tỉnh Quảng Trị). Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc bởi vị này bị cho là đã ngăn cản việc đưa học sinh nghi ngộ độc đi bệnh viện cấp cứu.

Trường ĐH Văn Hiến trao học bổng cho sinh viên ‘chim cánh cụt’ bị mất tứ chi

Khám phá thêm chủ đề

Thông tư 19 kỷ luật học sinh kỷ luật đình chỉ học răn đe học sinh đình chỉ học viết kiểm điểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận