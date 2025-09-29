Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường ĐH Văn Hiến trao học bổng cho sinh viên ‘chim cánh cụt’ bị mất tứ chi
Video Giáo dục

Trường ĐH Văn Hiến trao học bổng cho sinh viên ‘chim cánh cụt’ bị mất tứ chi

Vũ Đoan
Vũ Đoan
29/09/2025 08:41 GMT+7

Chàng trai ‘chim cánh cụt’ bị mất tứ chi Nguyễn Gia Lâm, sinh viên năm nhất ngành thương mại điện tử được Trường ĐH Văn Hiến trao tặng học bổng 50% học phí toàn khóa.

Ngày 28.9.2025, Trường ĐH Văn Hiến đã tổ chức lễ trao học bổng và tuyên dương “Gương điển hình” năm học 2024 – 2025 cho 654 sinh viên. Đây không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là nguồn động viên để các bạn tiếp tục nỗ lực và vững bước hơn nữa trong hành trình học tập và trưởng thành.

Trường ĐH Văn Hiến trao học bổng cho sinh viên ‘chim cánh cụt’ bị mất tứ chi- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến trao học bổng cho sinh viên năm nhất Nguyễn Gia Lâm

ẢNH: VŨ ĐOAN

Trong số đó, Nguyễn Gia Lâm, sinh viên năm nhất ngành thương mại điện tử được nhà trường trao tặng học bổng 50% học phí toàn khóa. Gia Lâm là nhân vật trong video phóng sự “Thi tốt nghiệp THPT 2025: Ước mơ thiết kế đồ họa của cậu học trò ‘chim cánh cụt’ mất tứ chi” được Báo Thanh Niên đăng tải vào tháng 6.

Em bị mắc bệnh tim bẩm sinh ngay từ khi chào đời. Năm 2 tuổi, Gia Lâm lên bàn mổ để can thiệp nhưng sau đó các biến chứng trầm trọng, bác sĩ phải cắt bỏ hết tứ chi của em để giữ mạng sống. Căn bệnh quái ác cũng khiến kinh tế gia đình em bị khánh kiệt, cha mẹ phải làm đủ mọi công việc để nuôi các con ăn học.

Dù gặp nghịch cảnh, nhưng Gia Lâm vẫn nỗ lực học tập trình vượt lên tất cả để thực hiện ước mơ học tập của mình cùng anh trai song sinh Gia Hưng.

Trường ĐH Văn Hiến trao học bổng cho sinh viên ‘chim cánh cụt’ bị mất tứ chi- Ảnh 2.

Gia Lâm cùng anh trai song sinh Gia Hưng chăm chú nghe bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến

ẢNH: VŨ ĐOAN

Đằng sau mỗi suất học bổng không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia và đồng hành. Tấm gương nghị lực như Nguyễn Gia Lâm đã chạm đến trái tim và nhắc nhở mỗi sinh viên rằng khi có niềm tin và sự hỗ trợ, mọi ước mơ đều có thể chạm tới.

Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà Trường ĐH Văn Hiến đang viết tiếp trên hành trình gieo mầm tri thức và nuôi dưỡng khát vọng cho thế hệ trẻ.

