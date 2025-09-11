Chàng trai ‘chim cánh cụt’ mất tứ chi được trao học bổng 100 triệu đồng

Gia Lâm là nhân vật trong video phóng sự “Thi tốt nghiệp THPT 2025: Ước mơ thiết kế đồ họa của cậu học trò ‘chim cánh cụt’ mất tứ chi” được Báo Thanh Niên đăng tải vào tháng 6.

Em bị mắc bệnh tim bẩm sinh ngay từ khi chào đời. Năm 2 tuổi, Gia Lâm lên bàn mổ để can thiệp nhưng sau đó các biến chứng trầm trọng, bác sĩ phải cắt bỏ hết tứ chi của em để giữ mạng sống.

Anh Nguyễn Phú Đức - Giám đốc Qũy Khởi sự từ tâm cùng ông Nguyễn Đức Liên - Chủ tịch danh dự Qũy nói chuyện với Gia Lâm ẢNH: VŨ ĐOAN

Căn bệnh quái ác cũng khiến kinh tế gia đình em bị khánh kiệt, cha mẹ phải làm đủ mọi công việc để nuôi các con ăn học. Dù gặp nghịch cảnh, nhưng Gia Lâm vẫn nỗ lực học tập và trúng tuyển vào ngành thương mại điện tử của Trường ĐH Văn Hiến cùng anh trai song sinh Gia Hưng.

Đây là cũng là trường hợp đầu tiên được Quỹ Khởi sự từ tâm triển khai gói học bổng đặc biệt, dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu học tập.

Lãnh đạo Qũy Khởi sự từ tâm chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Gia Lâm ẢNH: VŨ ĐOAN

Với gói hỗ trợ toàn phần này, Gia Lâm có thể yên tâm bước tiếp trên hành trình học tập, cùng người anh trai viết tiếp ước mơ còn dang dở. Đây cũng là một niềm động viên lớn cho gia đình, bởi phía sau nghị lực của Gia Lâm là cả những trăn trở, lo toan về điều kiện học tập cho hai anh em.