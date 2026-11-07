Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự diễn đàn logistics Việt Nam tại Gia Lai

Ngày 7.11, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn "Logistics Việt Nam 2026", với chủ đề: Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Dự diễn đàn có Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, cùng khoảng 600 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và trường đại học.

Ngành dịch vụ logistics Việt Nam đóng góp khoảng 4,5 - 5% GDP trong năm 2026 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhu cầu phát triển dịch vụ logistics ngày càng lớn

Diễn đàn logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì tổ chức từ năm 2013, nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, tăng cường kết nối giữa logistics với sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu. Năm nay, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp phát triển ngành logistics trong bối cảnh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy liên kết vùng.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công thương, nhấn mạnh phát triển logistics phải gắn với khả năng gom hàng, cung ứng dịch vụ và kết nối thị trường. Một tuyến đường được cải thiện cần đi cùng khả năng tổ chức nguồn hàng, dịch vụ; một trung tâm logistics phải gắn với nguồn hàng và phương án khai thác hiệu quả, tạo điều kiện để người sản xuất, doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi liên kết.

Ông Lương Hoàng Thái cho biết, Bộ Công thương xác định kết quả Diễn đàn phải được chuyển thành công việc cụ thể. Các đơn vị thuộc bộ có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại kiến nghị, chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương về nội dung liên quan; theo dõi kết quả thực hiện và thông tin về việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp.



Các nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. Bộ Công thương sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 12.2026 về phương án xử lý các kiến nghị.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh logistics là ngành dịch vụ thiết yếu, bảo đảm lưu thông hàng hóa, kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng, gắn sản xuất với tiêu dùng và thị trường trong nước với quốc tế. Logistics hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí, thúc đẩy sản xuất, mở rộng xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Theo Phó thủ tướng thường trực, ngành logistics Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng, với mức tăng dự báo khoảng 14 - 16%/năm trong năm 2026, đóng góp khoảng 4,5 - 5% GDP.

Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước lần đầu tiên vượt 1.000 tỉ USD, đạt 1.010,55 tỉ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,7%; vận tải hành khách tăng 16,7% và vận tải hàng hóa tăng 15,5%. Những kết quả này cho thấy nhu cầu phát triển dịch vụ logistics ngày càng lớn.

Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, mở rộng dư địa phát triển ngành logistics. Trong 10 tháng năm 2026, cả nước hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông và triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm trong lĩnh vực hàng không, đường sắt, cảng biển, đường thủy nội địa.

Phó thủ tướng thường trực đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại diễn đàn, Phó thủ tướng thường trực đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 6 nhóm nhiệm vụ.

Về thể chế, Bộ Công thương được giao rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển logistics; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án xây dựng cơ chế điều phối quốc gia về phát triển ngành này.

Đối với hạ tầng, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương rà soát kết nối giữa cảng biển, cửa khẩu với trung tâm logistics, khu công nghiệp và vùng sản xuất. Trong quý 1/2027, cần lập danh mục các điểm nghẽn, xác định nguồn lực và tiến độ xử lý; lựa chọn các trung tâm, trạm gom hàng phù hợp, tăng cường kết nối đa phương thức, giảm phụ thuộc vào đường bộ, phát triển vận tải đường sắt, đường thủy và đường biển.

Hình thành chuỗi chế biến, bảo quản và xuất khẩu ổn định

Riêng với Gia Lai, Phó thủ tướng thường trực đánh giá địa phương có vị trí quan trọng ở khu vực Tây nguyên, cần phát huy lợi thế kết nối vùng nguyên liệu phía tây với cửa ngõ biển Quy Nhơn, từng bước hình thành chuỗi chế biến, bảo quản và xuất khẩu ổn định. Chính phủ đang chỉ đạo phát triển các tuyến giao thông chiến lược ở Tây nguyên, kết nối với khu vực biên giới và các vùng trong cả nước.

Về tạo thuận lợi thương mại, Phó thủ tướng thường trực chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu phương án tổ chức kiểm tra tại cửa khẩu theo hướng một đầu mối, một hồ sơ, một hệ thống dữ liệu và một cơ chế phân luồng. Đồng thời, tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm, mở rộng sử dụng chứng từ điện tử và Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN.

Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam và Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bộ Công thương cần gắn việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) với phát triển logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới; xử lý các vướng mắc về hàng quá cảnh trong quý 1/2027.

Đối với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Bộ Công thương được giao thí điểm kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu logistics quốc gia trong năm 2027, chuẩn hóa chứng từ, giảm khai báo lặp lại; ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa tuyến vận tải, giảm xe chạy rỗng và tồn kho.

Các bộ, ngành liên quan hướng dẫn đo lường mức tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, đồng thời chuẩn bị các tuyến vận tải thay thế và kho dự phòng để bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Đối với doanh nghiệp logistics Việt Nam, Phó thủ tướng thường trực yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và tăng cường nguồn lực đầu tư. Trong đó, con người vẫn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của ngành, dù khoa học, công nghệ ngày càng hiện đại.