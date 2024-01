Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà gia đình khó khăn ở Trà Vinh

Ngày 19.1, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tết cho hộ nghèo, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ NAM LONG

Báo cáo với Phó thủ tướng và bà con nhân dân, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2023, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,25%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô kinh tế của tỉnh đạt 83.375 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 81,7 triệu đồng.

Trà Vinh triển khai hiệu quả các chính sách đối với người có công; công tác dân tộc, tôn giáo và an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 1,19%; số hộ có mức sống trung bình, thu nhập khá, giàu tăng. Tỉnh tiếp tục duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Trà Vinh, nhất là việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo của tỉnh trong thời gian qua.

Dịp này, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã trao 140 phần quà tết cho hộ nghèo, công nhân, lao động có gia cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh NAM LONG

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, trao quà tết tại Công an tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Phó thủ tướng yêu cầu lực lượng công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.