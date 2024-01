Vợ chồng ‘hờ’ bán con gái 2 tuổi để lấy 18 triệu đồng

Ngày 15.1, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm Thạch Thị Kim Nhung (22 tuổi, ngụ xã Lương Hòa A, H.Châu Thành, Trà Vinh) và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (29 tuổi, ngụ H.Phú Giáo, Bình Dương) về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Đây là cặp vợ chồng "hờ" nhẫn tâm bán con gái 2 tuổi của mình.

2 bị cáo Thạch Thị Kim Nhung và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11.2022, do kinh tế khó khăn, cần tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con nhỏ, Nhung, Tuấn bàn bạc, thống nhất với nhau liên lạc các gia đình hiếm muộn con có điều kiện kinh tế, có nhu cầu nhận nuôi trẻ để "bán" con gái thứ 4 của 2 bị cáo là bé N. (gần 2 tuổi) để nhận lại một khoản tiền.

Sau đó, cả 2 tham gia một nhóm trên mạng xã hội, đăng thông tin và tương tác trực tuyến với Nguyễn Hữu Dương (22 tuổi, ngụ H.Thạch Hà, Hà Tĩnh). Quá trình trao đổi, thỏa thuận, Nhung và Tuấn không cần tìm hiểu về hoàn cảnh, điều kiện kinh tế và thông tin cụ thể của người sẽ nhận bé N. như thế nào mà tiến hành giao dịch.

Khoảng 15 giờ 10 ngày 4.12.2022, tại khu vực khóm 1, P.8, TP.Trà Vinh, Trà Vinh, Nhung, Tuấn giao bé N. cho Dương và nhận số tiền 18 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Dương; đồng thời mời Nhung, Tuấn đến cơ quan công an làm rõ. Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX tuyên phạt Thạch Thị Kim Nhung 10 năm tù và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 13 năm tù cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Riêng Dương đang bị một căn bệnh dẫn đến "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi" cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi bị can Dương khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.