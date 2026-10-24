Phó thủ tướng: Trường sư phạm góp phần định hình tương lai của cả nền giáo dục

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vào sáng nay ảnh: B.H

Đó là một trong nhiều nội dung đáng chú ý của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (27.10.1976-27.10.2026), diễn ra sáng nay (24.10). Tham dự chương trình còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương.

Trong buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận và tri ân những đóng góp lớn lao của các thế hệ thầy trò Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong suốt 50 năm qua. Theo Phó thủ tướng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi sâu sắc phương thức nghiên cứu, phương pháp dạy và học. Giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, bồi đắp nhân cách, bồi dưỡng nhân tài và khả năng thích ứng của mỗi con người trong bối cảnh nhiều thay đổi.

Phó thủ tướng nhận định: "Nếu người thầy góp phần định hình tương lai của mỗi sinh viên, học sinh thì trường sư phạm góp phần định hình tương lai của cả nền giáo dục. Chính vì vậy, sứ mệnh của trường ĐH sư phạm trọng điểm không chỉ là đào tạo những thầy cô giáo giỏi mà còn phải tiên phong trong nghiên cứu, dẫn dắt đổi mới giáo dục, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến từng nhà trường, từng lớp học, từng sinh viên và từng học sinh".

Phó thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ảnh: B.H

4 đề nghị của Phó thủ tướng với Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Phó thủ tướng đề nghị Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tập trung vào 4 định hướng quan trọng.

Thứ nhất, vị thế, uy tín của một trường ĐH sư phạm không chỉ được đo bằng quy mô hay thứ hạng, mà trước hết bằng chất lượng những thế hệ nhà giáo được giáo dục, được đào tạo như thế nào. Vì vậy, nhà trường phải đột phá thực chất về chất lượng đào tạo nhà giáo, tiên phong đổi mới từ công tác tuyển sinh đến chương trình, phương pháp đào tạo, đến kiểm tra, đánh giá; lấy phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt coi trọng thực hành sư phạm là trọng tâm, gắn đào tạo với thực tiễn trường phổ thông, trường mầm non; đào tạo thầy cô giáo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng phát triển tư duy, bồi đắp nhân cách, khơi dậy sáng tạo của sinh viên, học sinh, làm chủ công nghệ, làm chủ tri thức và trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, xây dựng nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao các công nghệ, các giải pháp phát triển giáo dục. Tập trung giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề quan trọng và cấp thiết của ngành, của đất nước, nhất là đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, tâm lý và sức khỏe học đường. Nghiên cứu phát triển các mô hình thực hành, thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng những phương pháp giáo dục hiện đại, mang lại hiệu quả thiết thực; chủ động nghiên cứu, tư vấn chính sách cho ngành và cho đất nước.

"Giá trị nghiên cứu không chỉ thể hiện ở công bố khoa học mà phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến thực tế của từng nhà trường, từng lớp học và đối với từng sinh viên, học sinh", Phó thủ tướng Chính phủ lưu ý.

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển đội ngũ nhà giáo khu vực phía nam và cả nước. Chủ động phối hợp, kết nối chặt chẽ với các địa phương để nghiên cứu, dự báo nhu cầu, gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu sử dụng giáo viên của từng cấp học, từng môn học, từng địa phương, nhất là những nơi có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn và còn thiếu thầy cô giáo. Phát huy hiệu quả các phân hiệu nhà trường, kết nối các cơ sở đào tạo sư phạm và các trường phổ thông, trường mầm non; chia sẻ nguồn lực, lan tỏa các mô hình, các phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại và có hiệu quả.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp quản trị, tập trung mọi nguồn lực để phát triển nhà trường ngang tầm với khu vực. Phát huy tự chủ gắn với kiểm định giải trình và kiểm định chất lượng; thu hút, trọng dụng các nhà khoa học, các giảng viên xuất sắc, có tâm huyết, có bài báo để cống hiến; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung đầu tư cho những lĩnh vực mà nhà trường đang có thế mạnh. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế một cách thực chất, có kết quả và có sản phẩm cụ thể; phát triển đa ngành, mở rộng quy mô nhưng phải gắn với sứ mạng sư phạm là cốt lõi, tránh dàn trải, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo để đánh giá.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ảnh: b.h

'Đầu tư cho một trường sư phạm không chỉ là đầu tư cho một cơ sở giáo dục ĐH'

Với các thầy cô giáo và người học, Phó thủ tướng cho rằng, một người thầy được đào tạo tốt có thể truyền cảm hứng, bồi đắp tri thức và nhân cách cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Vì vậy, đầu tư cho một trường sư phạm không chỉ là đầu tư cho một cơ sở giáo dục ĐH mà còn là đầu tư cho chất lượng của hàng nghìn lớp học trong tương lai, cho sự trưởng thành của nhiều thế hệ sinh viên, học sinh và sự phát triển của đất nước.

"Tôi mong mỏi mỗi thầy cô giáo và mỗi sinh viên luôn khắc ghi rằng, dù khoa học, công nghệ có phát triển đến đâu, tri thức, tính nhân văn, tình yêu thương và trách nhiệm với học trò vẫn luôn là những giá trị cốt lõi làm nên giá trị và sự tôn kính của xã hội đối với người thầy. Hãy không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất, lòng yêu nghề, khát vọng và hoài bão cống hiến, xứng đáng với sứ mệnh cao quý của nghề giáo", Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhắn nhủ.

Dịp này, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng đề nghị Bộ GD-ĐT sớm hoàn thiện đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trình Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng như đã cam kết. Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục ĐH, trong đó có các trường sư phạm, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của mình.

Hướng đến mục tiêu phát triển thành ĐH sư phạm trọng điểm quốc gia có uy tín và tầm ảnh hưởng Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng 50 năm xây dựng và phát triển trường là một hành trình được kiến tạo bằng trí tuệ, dưỡng nuôi bằng tâm huyết và khẳng định vị thế bằng những đóng góp bền bỉ của các thế hệ thầy và trò. "50 năm không chỉ ghi dấu chiều dài một hành trình, mà còn bồi đắp chiều sâu của một niềm tin: Giáo dục làm thay đổi con người và tương lai giáo dục bắt đầu từ người thầy", GS Huỳnh Văn Sơn nói thêm. "Bước vào chặng đường phát triển mới, nhà trường nhận thức sâu sắc rằng niềm tự hào về truyền thống phải được chuyển hóa thành trách nhiệm, khát vọng và những hành động cụ thể. Hướng đến mục tiêu phát triển thành ĐH sư phạm trọng điểm quốc gia có uy tín và tầm ảnh hưởng, trường không chỉ tập trung đào tạo đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, có năng lực nghề nghiệp tiệm cận quốc tế, mà còn phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức có khả năng đóng góp thiết thực vào giải quyết những vấn đề lớn của giáo dục Việt Nam", Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chia sẻ.



