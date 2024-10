Phó thủ tướng: Việt - Lào cần tăng cường nguồn lực phòng, chống ma túy

Sáng 14.10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Phó thủ tướng Lê Thành Long dự hội nghị ẢNH: KIÊN TRẦN

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy có liên quan đến 2 nước.

Lãnh đạo cơ quan chức năng 2 nước cũng đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp về triển khai bản ghi nhớ ký ngày 9.8.2021 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong hợp tác phòng, chống ma túy.

Cùng với đó là Kế hoạch 376/2021 của Bộ Công an về triển khai bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy; trao đổi thông tin tội phạm, xác minh và điều tra các vụ án, vụ việc về tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…; phối hợp truy bắt đối tượng truy nã và hỗ trợ trang bị phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào…

3 năm, Công an Việt - Lào thu hàng trăm tấn ma túy

Theo báo cáo tại hội nghị, từ tháng 7.2021 đến tháng 6.2024, công an 10 tỉnh giáp Lào của nước ta đã phát hiện, bắt giữ 14.131 vụ, 19.961 đối tượng và thu giữ 1.910 kg ma túy các loại, 3.095.093 viên ma túy tổng hợp, 3.448 cây thuốc phiện cùng nhiều vật chứng khác.



Tại Lào, các lực lượng chức năng của nước bạn đã điều tra, triệt phá 15.895 vụ án ma túy, qua đó bắt 23.458 đối tượng, thu 158.945.229 viên ma túy tổng hợp (tương đương 15,9 tấn) và 12,5 tấn ma túy đá, 26,6 tấn cần sa, 1,7 tấn heroin, 1,8 tấn thuốc phiện, 3,6 tấn ketamine, 6,9 tấn cocain, 78,5 tấn tiền chất ma túy.

Các đại biểu đoàn Bộ Công an Lào tham dự hội nghị ẢNH: KIÊN TRẦN

Từ đầu năm đến nay, hai nước đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó 3 chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an xác lập, 2 chuyên án do công an địa phương xác lập, 1 chuyên án do Cục Phòng, chống ma túy Lào xác lập. Qua đó, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Điển hình là Chuyên án 522H triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về TP.HCM đi các tỉnh tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, cảnh sát đã khám xét, thu giữ thêm 100 kg ma túy tổng hợp và bắt thêm 8 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Lào.

Theo báo cáo, sau 3 năm thực hiện bản ghi nhớ và Kế hoạch 376, mạng lưới đường dây nóng giữa cơ quan hai nước đã hoàn thành. Đây là đầu mối quan trọng trong triển khai thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm.

Tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những kết quả phối hợp trong phòng, chống tội phạm giữa cơ quan công an hai nước.

Thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị công an 2 nước tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp về phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị ẢNH: KIÊN TRẦN

Trong đó, Phó thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả cơ chế hợp tác về phòng, chống ma túy và tội phạm hiện có giữa hai quốc gia, trong đó tập trung tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin qua đường dây nóng ở 4 cấp công an; tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và tác chiến xuyên quốc gia; tăng cường hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu hai nước cần tập trung tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả sử dụng các trang bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác…

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, kỳ vọng 2 nước Việt - Lào sẽ đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng, chống ma túy thời gian tới ẢNH: KIÊN TRẦN

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu rõ hội nghị song phương lần này là một trong những hoạt động hợp tác thường niên, thiết thực nằm trong khuôn khổ hiệp định, bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ và hai Bộ Công an trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, phòng, chống, ma túy.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, trên cơ sở báo cáo đánh giá của công an các đơn vị, địa phương, đoàn đại biểu Bộ Công an hai nước sẽ cùng nhau thảo luận, ký kết biên bản để đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

Đại biểu 2 nước chụp ảnh kỷ niệm ẢNH: KIÊN PHẠM

Cạnh đó, hội nghị cũng là dịp để Bộ Công an 2 nước khẳng định vai trò, trách nhiệm quốc tế, cam kết chính trị mạnh mẽ và sự chủ động, tích cực trong hợp tác phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy. Đồng thời tăng cường và gắn kết mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

"Sau hội nghị này, hoạt động hợp tác giữa 2 nước sẽ ngày càng đạt được nhiều kết quả, góp phần kiềm chế, tiến tới đẩy lùi ma túy và tội phạm ở mỗi nước và trong khu vực", trung tướng Nguyễn Văn Long kỳ vọng.