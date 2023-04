Phó thủ tướng: Xử lý nghiêm vi phạm giao thông dù có ai can thiệp, gửi gắm

Phát biểu tại cuộc họp sơ kết an toàn giao thông quý 1/2023 chiều nay 6.4, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, dự báo tình hình tai nạn giao thông quý 2 sẽ còn nhiều khó khăn. Các đơn vị phải quyết liệt hơn, không chỉ trong các đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề mà cần quyết liệt hàng ngày, hàng giờ. Xử lý nghiêm các vi phạm giao thông và không chấp nhận sự can thiệp nào trong xử lý.

"Tôi với tư cách Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nếu có vị nào gửi gắm, các đồng chí cứ xử lý nghiêm quy định, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang YẾN CHI

Theo Phó thủ tướng, tai nạn giao thông tuy đã giảm sâu cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng.



Cho rằng công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông của các cấp, các ngành chưa tốt, Phó thủ tướng yêu cầu từ cấp T.Ư tới địa phương, cần phân cấp mạnh cho địa phương để các địa phương có trách nhiệm hơn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

"Nếu chúng ta chứng kiến một cảnh tai nạn, có người chết, người bị thương, nếu là người thân của mình mới thấy được giá trị nhân văn của việc đảm bảo an toàn giao thông để chủ động phòng tránh tai nạn giao thông", Phó thủ tướng lưu ý.

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết quý 1/2023, cả nước xảy ra hơn 2.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.400 người, bị thương gần 1.600 người. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 428 vụ, giảm 258 người chết và giảm 148 người bị thương.

Về các nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ: có gần 15% là do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường; gần 8% do chuyển hướng không chú ý; 72% do vi phạm tốc độ; 0,18% do sử dụng ma túy, chất gây nghiện; hơn 32% do các nguyên nhân khác và 34% chưa xác định được nguyên nhân.

Bên cạnh các địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông giảm sâu, vẫn còn 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2022. Trong đó, 11 tỉnh tăng hơn 20% là: Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Hà Giang, Tây Ninh, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn và Sơn La.

Đặc biệt, trong quý 1, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Điển hình như tại Quảng Nam xảy ra 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương, trong đó vụ tai nạn ở H.Núi Thành làm 10 người chết. Tại Nghệ An, xảy ra 1 vụ làm 3 người chết và 1 người bị thương... Gần đây nhất là vụ tai nạn tại Hà Nội làm 22 người bị thương và vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên biển ở Quảng Ninh vào chiều 5.4.