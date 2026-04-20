Phó thủ tướng yêu cầu bố trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc dịp lễ tới

Công điện gửi các Bộ Công an, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công điện nêu rõ: Năm 2026, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10.3 (âm lịch), dịp 30.4 và 1.5 dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tạo áp lực lớn cho công tác vận tải cũng như bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đến thời điểm hiện tại, còn trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông chưa đưa vào khai thác ẢNH: CHÍ TÂM

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dân, hoạt động vận tải thông suốt, an toàn trong bối cảnh thị trường nhiên liệu (xăng, dầu) tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung tăng cường phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách; kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Phó thủ tướng lưu ý không để hành khách không có phương tiện đi lại do doanh nghiệp vận tải cắt giảm chuyến khi giá nhiên liệu tăng cao; đồng thời phải khắc phục hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Bộ Công an được giao chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kiểm soát giá cước vận tải; xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất thường.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải, phù hợp với biến động giá nhiên liệu. Song song, chủ động nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao.

Phó thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo...

Ngoài ra, cần nhanh chóng rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông... Đặc biệt, bố trí các điểm dừng nghỉ tạm thời trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào thủ đô Hà Nội, TP.HCM.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, đã có 15/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trạm chưa thể khai thác do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vướng mắc về mặt bằng và chậm hoàn thiện các công trình thiết yếu.

Mới đây, Cục đã ban hành công điện yêu cầu các nhà đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các công trình dịch vụ công trước 30.4, đồng thời hoàn thiện toàn bộ trạm theo đúng tiến độ hợp đồng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ, các nhà đầu tư sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.